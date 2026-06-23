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COPA DO MUNDO

Brasil x Escócia: onde assistir, escalações e tudo sobre jogo da Copa

Jogo acontece nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada da fase de grupos

Marina Branco
Por
Vini Jr contra o Haiti
Vini Jr contra o Haiti - Foto: CBF

Depois da vitória por 3 a 0 em cima do Haiti, o otimismo para a classificação brasileira para os 16 avos de final da Copa do Mundo aumentou muito - mas ainda precisa ser sacramentado nesta quarta-feira, 24, às 19h, contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos.

Os dois times se enfrentam no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, no dia que definirá as colocações do grupo liderado pelo Brasil. Atualmente, a Seleção Brasileira tem os mesmos quatro pontos que Marrocos, mas sai na frente pelo saldo de gols, já que venceu o Haiti por três enquanto os marroquinos fizeram apenas um nos escoceses.

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BRASIL X ESCÓCIA

Presidente da CBF veta uniforme vermelho no último jogo do Brasil
Presidente da CBF veta uniforme vermelho no último jogo do Brasil imagem

Transmissão

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Escócia: Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Vini Jr e Paquetá pela Seleção Brasileira
Vini Jr e Paquetá pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Desfalques

Escócia: Sem desfalques

Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa direita)

Raphinha lesionado contra o Haiti
Raphinha lesionado contra o Haiti - Foto: CBF

O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro

Se ganhar dos escoceses, o Brasil precisa torcer para que os marroquinos não vençam o Haiti, que já está eliminado por não ter nenhum ponto até então, por mais de um gol de diferença do que o Brasil marcar. Caso esse cenário se concretize, os brasileiros passam na primeira colocação do grupo.

A diferença de gols, no entanto, é essencial - se o Brasil marca 1 a 0, o Marrocos não pode fazer dois gols. Se o Brasil fizer dois, os marroquinos não podem fazer três, e assim por diante.

Casemiro pela Seleção Brasileira
Casemiro pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Os escoceses, por sua vez, precisam ganhar para garantir a classificação em segundo lugar, deixando o Brasil em terceiro e correndo sérios riscos na classificação. Caso a partida termine em empate, a Escócia fica em terceiro e depende de combinações de resultados de outros grupos para avançar.

Danilo pela Seleção Brasileira
Danilo pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Arbitragem

  • Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
  • Assistente 1: Alberto Morin (MEX)
  • Assistente 2: Marco Bisguerra (MEX)
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Tags

copa do mundo escócia seleção brasileira

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