Kane perde gol e Gana consegue segurar Inglaterra no 0 a 0 até o fim

Gana foi a campo contra a Inglaterra com uma intenção muito clara - segurar os ingleses e sair de campo sem uma derrota. Na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, foi exatamente isso que a seleção de Gana fez, segurando um 0 a 0 monótono.

Em um jogo morno do início ao fim, sem grandes chances de nenhum dos lados e com a Gana totalmente focada em fechar sua defesa para impedir a Inglaterra, nenhum jogador brilhou sua estrela, mantendo uma partida com poucos momentos de destaque.

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O maior, talvez, tenha sido o gol perdido de Harry Kane, que aos 41 minutos recebeu a melhor chance da Inglaterra em toda a partida, vindo da trave do gol de Gana, mas mandou por cima e não conseguiu finalizar.

Não faltaram, no entanto, faltas - foi o segundo jogo mais faltoso da Copa, atrás apenas de Haiti e Escócia. Com mais de 40 faltas, os dois times que venceram jogos no grupo L até então não decidiram a liderança em confronto direto.

O jogo

Gana começou a atacar cedo no jogo, com Iñaki Williams fazendo a primeira tentativa com apenas quatro minutos de bola rolando, mas impedido. Nos primeiros minutos de jogo, algumas bolas de Madueke e Rice movimentaram a partida, mas sem oferecer nenhum risco grande.

A posse de bola, desde o início, pertencia muito mais à Inglaterra, que trocava passes e trabalhava o jogo, mas não conseguia finalizar. O maior risco veio com Rice, que cobrou uma falta por cima do gol, mantendo uma partida de tentativas e erros.

Aos 36 minutos, Rice mandou mais uma bola no gol de cabeça, mas Asare defendeu sem sufoco. Já nos acréscimos, Kane teve a primeira chance de finalizar, com uma bola de Rice que passou por ele e parou na defesa.

O primeiro tempo terminou sem grandes riscos para nenhum lado. Apesar da posse de bola, a Inglaterra não conseguiu fazer muito, enquanto Gana focou em se defender durante toda a partida, sem atacar, mas sem deixar que os ingleses crescessem no jogo.

Na volta ao campo, Semenyo tentou um contra-ataque e chutou algumas bolas na grande área, mas sem muitas evoluções. Do lado inglês, a melhor chance do início da segunda etapa veio de Gordon, que mandou nas mãos do goleiro.

Aos 18 minutos, veio mais uma falta para a Inglaterra, que voltou a bater por cima do gol. Em seguida, foi a vez de Kane tentar, novamente nas mãos do goleiro.

Aos 33 do segundo tempo, Gana encontrou sua melhor chance no jogo, desperdiçada por um impedimento em Semenyo. Aos 41, então, veio a da Inglaterra - e foi justamente Harry Kane quem a desperdiçou.

Com O'Reilly mandando a bola direto no travessão do gol de Gana, o rebote encontrou Harry Kane, que não conseguiu finalizar e mandou por cima da rede.

Ficha técnica

Inglaterra 0 x 0 Gana - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e Spence (O'Reilly); Elliot Anderson (Eze), Rice e Bellingham (Rogers); Madueke (Rashford), Harry Kane e Gordon (Saka). Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Asare; Senaya (Peprah Oppong), Adjetey, Opoku e Mensah; Partey, Yirenkyi e Sibo; Iñaki Williams (Fatawu), Ayew (Adu) e Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.

Gols:

Cartões amarelos: Rice (Inglaterra) e Iñaki Williams (Gana)

Arbitragem