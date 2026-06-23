Neymar ou Endrick? Ancelotti dá resposta para o jogo contra a Escócia

O italiano Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 23, na véspera do duelo da Seleção Brasileira contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Durante as perguntas, o treinador falou sobre o retorno de Neymar, que não entra em campo desde o dia 17 de maio, ainda pelo Santos.

Ancelotti não cravou quantos minutos o atacante terá em campo, mas destacou a preparação do craque: “Neymar está disponível, trabalhou bem essa semana, preparou-se bem para o jogo. A qualidade dele pode agregar muito ao time. Ele pode jogar 90 minutos, está bem, trabalhou muito bem, treinou bem. Estou muito feliz com ele”.

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O técnico da Seleção ainda falou sobre a possibilidade de Endrick estar em campo contra a Escócia. Segundo ele, o atacante de 19 anos deve dividir com Neymar as atenções da torcida.

“Endrick pode jogar todos os jogos, pode jogar o próximo jogo e pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade para jogar. A torcida empurra muito Endrick, mas amanhã temos também Neymar. Vão apoiar Neymar ou Endrick? Acho que vão apoiar os dois”, considerou ele.

Questão Raphinha

Para além de Endrick e Neymar, a grande dúvida dos torcedores brasileiros para a partida desta quarta-feira é a escolha do substituto de Raphinha, que saiu lesionado do confronto contra o Haiti. Ancelotti afirmou que já definiu quem será escolhido para a posição, mas preferiu não revelar o nome com antecedência.

“Não pensamos em outra coisa que não seja jogar um bom jogo com a melhor escalação possível. O mesmo vale para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha”, disse Ancelotti.

O treinador tem Rayan, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, que jogaria improvisado, como opções para a ponta direita. Após a saída de Raphinha do confronto contra o Haiti, ainda no primeiro tempo, o italiano escolheu o ex-Vasco para a função.