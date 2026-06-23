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Telão e shows: veja bairros para assistir jogo do Brasil em Salvador

Salvador oferece opções para todos os bolsos

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Torcedor conta com diversas opções gratuitas e pagas espalhadas pela cidade
Torcedor conta com diversas opções gratuitas e pagas espalhadas pela cidade - Foto: Divulgação | CBF

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira, 24 de junho, data que marca também as celebrações de São João, para o seu último desafio na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto contra a Escócia, que acontece às 19h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, será decisivo para garantir a liderança do Grupo C e a classificação para o mata-mata.

Para não perder nenhum lance deste duelo, o torcedor soteropolitano conta com diversas opções gratuitas e pagas espalhadas pela cidade. A Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur (Empresa Salvador Turismo), realiza uma programação especial. A iniciativa contará com transmissão do jogo em telões instalados em diferentes bairros da capital, além de shows gratuitos após a partida.

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A partir das 17h, moradores e visitantes poderão acompanhar o confronto em espaços preparados nos bairros de Cajazeiras, Itapuã, Paripe e Ribeira. Após o apito final, a festa continua com apresentações musicais que prometem animar o público em cada localidade.

No Centro Histórico de Salvador, a tradicional Torcida do Olodum já aquece os tambores a partir das 18h, no Largo do Pelourinho. O pós-jogo terá apresentação do cantor Alceu Valença, no mesmo local, a partir de 21h. O show faz parte da programação de encerramento dos festejos juninos do Governo da Bahia. Além de Alceu, mais de 50 atrações se apresentam nas praças do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Carmo.

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Programação gratuita por bairro

Cajazeiras

  • André e Mauro
  • Kart Love

Itapuã

  • Rafael Argolo
  • Tayná Agazzi

Paripe

  • Berguinho
  • Larissa Melo

Ribeira

  • Lary Samba
  • Dan Miranda

Pelourinho

  • Olodum

Opções pagas

O dia 24 de junho promete ser de celebração intensa na Saúde, em Salvador, unindo a paixão pelo futebol à tradição junina. O bairro se prepara para receber os torcedores que desejam acompanhar a partida decisiva entre Brasil e Escócia em um ambiente de confraternização, onde o Bar do Léo assume o protagonismo como ponto de encontro.

Com o cortejo tradicional saindo das proximidades do Bar do Léo e aquecendo o público para o jogo, o evento celebra o movimento "Tá Liberado Acreditar", transformando a tarde e a noite na Saúde em um momento de celebração das duas maiores paixões nacionais: o futebol e o São João.

Meios digitais

Para quem prefere ver de casa, as opções de transmissão também são muitas. Na TV aberta, o jogo será exibido pela Globo e pelo SBT, enquanto as alternativas digitais e de streaming incluem a CazéTV (YouTube), ge, NSports, SporTV e Disney+.

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Tags

Brasil vs Escócia prefeitura de salvador programação cultural Saltur shows gratuitos Transmissão de jogo

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