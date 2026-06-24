Quando o Brasil joga se avançar na Copa? Veja os possíveis caminhos

Ainda não é possível saber a colocação do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo - mas já é possível se programar para não perder nenhum jogo do Brasil no mata-mata. A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos com dois possíveis caminhos, que dependem diretamente da posição final no grupo.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil assumiu a liderança da chave, com quatro pontos. A equipe tem a mesma pontuação de Marrocos, mas leva vantagem provisória pelo critério de Fair Play. A Escócia aparece em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o Haiti ainda não pontuou.

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A definição acontece nesta quarta-feira, 24, às 19h, quando o Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo a classificação e o chaveamento brasileiro na sequência da competição.

Se o Brasil passar em primeiro lugar

Caso avance como líder do Grupo C, o Brasil disputará os 16 avos de final no dia 29 de junho, uma segunda-feira, às 14h. Depois, se continuar na competição, voltará a campo nas oitavas de final no dia 5 de julho, um domingo, às 17h.

Nesse caminho, as quartas de final estão previstas para 11 de julho, sábado, às 18h. A semifinal seria disputada no dia 15 de julho, quarta-feira, às 16h, e a final da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho, sábado, às 16h.

Caminho do Brasil se avançar em 1º lugar:

16-avos: 29 de junho, segunda-feira, às 14h

Oitavas de final: 5 de julho, domingo, às 17h

Quartas de final: 11 de julho, sábado, às 18h

Semifinal: 15 de julho, quarta-feira, às 16h

Final: 18 de julho, sábado, às 18h

Se o Brasil passar em segundo lugar

Se terminar a fase de grupos na segunda colocação, o Brasil também jogará os 16 avos no dia 29 de junho, mas em outro horário, às 22h. Nesse cenário, as oitavas de final seriam disputadas no dia 4 de julho, sábado, às 14h, e as quartas de final aconteceriam no dia 9 de julho, quinta-feira, às 17h.

A semifinal, neste chaveamento, está marcada para 14 de julho, terça-feira, às 16h. A decisão segue prevista para o dia 19 de julho, sábado, às 16h.

Caminho do Brasil se avançar em 2º lugar: