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COPA DO MUNDO

Vai chover no jogo do Brasil? Confira a previsão do tempo

Saiba se é melhor escolher um local aberto ou um fechado para assistir a mais uma partida da seleção

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Sol é firme no último jogo do Brasil pela fase de grupos
Sol é firme no último jogo do Brasil pela fase de grupos - Foto: Reprodução

Em um clima que mistura o frio do São João com a agitação da copa do mundo, a dúvida de todo torcedor nesta quarta-feira, 24, é se vai chover ou não no último jogo da seleção brasileira na fase de grupos.

Para evitar perrengue com os amigos ou a família, confira as informações da previsão do tempo que o portal A TARDE coletou.

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Salvador

Para a capital baiana, que recebe vários eventos organizados para assistir aos jogos da copa, a previsão, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), é de tempo firme.

Com o céu claro, parcialmente nublado, há 50% de chance de chuva isolada, por conta dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. A temperatura mínima é de 21º e a máxima de 30º.

Interior da Bahia

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O interior do estado é altamente procurado no período junino e muitas pessoas optaram por continuar nos destinos escolhidos para assistir ao jogo do Brasil.

Confira a previsão em algumas cidades de diferentes regiões da Bahia, segundo o INMET:

  • Cruz das Almas - Tempo firme com muitas nuvens. Temperatura mínima de 22º e a máxima de 29º;
  • Senhor do Bonfim - Com sol entre poucas nuvens, a temperatura mínima é de 18º e a máxima de 29º;
  • Mucugê - O tempo é firme com bastante sol e a temperatura fica entre 14º e 29º.
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Tags

jogo do brasil previsão do tempo Salvador

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