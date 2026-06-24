Vai chover no jogo do Brasil? Confira a previsão do tempo

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Em um clima que mistura o frio do São João com a agitação da copa do mundo, a dúvida de todo torcedor nesta quarta-feira, 24, é se vai chover ou não no último jogo da seleção brasileira na fase de grupos.

Para evitar perrengue com os amigos ou a família, confira as informações da previsão do tempo que o portal A TARDE coletou.

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Salvador

Para a capital baiana, que recebe vários eventos organizados para assistir aos jogos da copa, a previsão, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), é de tempo firme.

Com o céu claro, parcialmente nublado, há 50% de chance de chuva isolada, por conta dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. A temperatura mínima é de 21º e a máxima de 30º.

Interior da Bahia

O interior do estado é altamente procurado no período junino e muitas pessoas optaram por continuar nos destinos escolhidos para assistir ao jogo do Brasil.

Confira a previsão em algumas cidades de diferentes regiões da Bahia, segundo o INMET: