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HOME > POLÍCIA

DESCUMPRIMETO JUDICIAL

Homem é preso após tentar agredir idoso com enxada na Bahia

Suspeito descumpriu medida protetiva e atacou duas pessoas

Andrêzza Moura
Por
Enxada usada na tentativa de agressão foi apreendida
Enxada usada na tentativa de agressão foi apreendida - Foto: Reprodução Achei Sudoeste

Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde da segunda-feira, 22, após descumprir uma medida protetiva de urgência e tentar agredir duas pessoas com uma enxada, no povoado de Mata Verde, na zona Rural de Palmas de Monte Alto, no sudeste da Bahia.

Segundo informações de policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 16h, o homem, que não teve o revelado, tentou agredir um idoso, de 77 anos, e outro homem, de 38.

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Tanto o suspeito quanto as vítimas, que não ficaram feridas, foram conduzidos à Delegacia Territorial de Guanambi. A enxada foi apreendida e entregue na unidade policial.

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O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e tentativa de agressão e segue à Disposição da Justiça, já que descumpriu a ordem judicial. As informações são do Achei Sudoeste.

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Tags

agressão Palmas de Monte Alto polícia militar

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