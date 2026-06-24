Homem é preso após tentar agredir idoso com enxada na Bahia

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Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde da segunda-feira, 22, após descumprir uma medida protetiva de urgência e tentar agredir duas pessoas com uma enxada, no povoado de Mata Verde, na zona Rural de Palmas de Monte Alto, no sudeste da Bahia.

Segundo informações de policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 16h, o homem, que não teve o revelado, tentou agredir um idoso, de 77 anos, e outro homem, de 38.

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Tanto o suspeito quanto as vítimas, que não ficaram feridas, foram conduzidos à Delegacia Territorial de Guanambi. A enxada foi apreendida e entregue na unidade policial.

O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e tentativa de agressão e segue à Disposição da Justiça, já que descumpriu a ordem judicial. As informações são do Achei Sudoeste.