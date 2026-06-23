Mulher morre e homem fica em estado grave após atropelo na Bahia

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Uma mulher identificada como Luiza Souza Soares, de 29 anos, morreu, na manhã desta terça-feira, 23, na BR-408, na zona rural de Araci, no nordeste da Bahia, após ser atropelada por um veículo.

Além dela, um homem, que não teve o nome identificado, e um cavalo também foram atingidos pelo carro. O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araci, em estado grave. O animal morreu.

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O acidente aconteceu nas proximidades do povoado Ichu do Rufino, na região do complexo do Poço Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o casal guiava alguns bovinos, quando foram atropeladas.

A Polícia Civil investiga o caso e tentar identificar o homem que conduzia o veículo. As circunstâncias do acidente são apuradas.

O corpo de Luiza foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha. Não há informações sobre o sepultamento dela. As informações são do Calila Notícias.