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GUERRA DE ESPADAS

Homem morre após ser atingido por espada em festa de São João na Bahia

Rapaz foi atingido na cabeça e morreu antes de receber atendimento médico

Andrêzza Moura
Por
Homem foi atingido após a espada explodir
Homem foi atingido após a espada explodir - Foto: Reprodução

Um homem identificado com Tarcísio Sodré morreu na noite desta terça-feira, 23, em Sapeaçu, no recôncavo baiano, após ser atingido na cabeça por uma 'espada' - artefato pirotécnico tradicional nas festas juninas de algumas cidades da Bahia. O caso aconteceu no bairro Jaqueira.

Tarcísio não resistiu aos ferimentos
Tarcísio não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Informações iniciais dão conta de que, antes de atingir o rapaz, a 'espada' explodiu. Devido a gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico.

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Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Valente.

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guerra de espadas São João sapeaçu

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