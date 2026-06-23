Homem morre após ser atingido por espada em festa de São João na Bahia

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Um homem identificado com Tarcísio Sodré morreu na noite desta terça-feira, 23, em Sapeaçu, no recôncavo baiano, após ser atingido na cabeça por uma 'espada' - artefato pirotécnico tradicional nas festas juninas de algumas cidades da Bahia. O caso aconteceu no bairro Jaqueira.

Tarcísio não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Informações iniciais dão conta de que, antes de atingir o rapaz, a 'espada' explodiu. Devido a gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico.

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Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Valente.