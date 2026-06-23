Homem em situação de rua é espancado até a morte no interior da Bahia

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A Polícia Civil da Bahia tenta identificar e prender os responsáveis pela morte de um homem que vivia em situação de rua, em Feira de Santana, cerca de 115 KM de Salvador. O rapaz, que estava sem documentação e segue sem identificação, morreu na noite do domingo, 21, vítima de espancamento.

Segundo informações de policiais militares da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homem foi encontrado na Rua Araci, no bairro Jardim Cruzeiro, estava dormindo embaixo de uma cobertura, quando foi atacado.

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Os agentes foram acionados, por volta das 21h, para atender uma ocorrência de agressão e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima com diversas lesões na parte detrás da cabeça e na testa. ele estava perdendo muito sangue e tinha dificuldades para respirar.

De acordo com relatos, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas não foram ao local para atender o rapaz. Informações dão conta de que o homem costumava dormir nas proximidades da Avenida Eduardo Fróes da Mota.