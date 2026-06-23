PC apreende mais de R$ 10 mil e desfaz bingo clandestino em Guanambi

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A Polícia Civil da Bahia, através da Operação Cartela Marcada, desarticulou um esquema de exploração ilegal de jogos de azar na segunda-feira, 22, em Guanambi.

Durante a ação foram apreendidos R$ 10.317 em espécie, mais de 1.500 cartelas de bingo e materiais utilizados na atividade clandestina. Os policiais flagraram, ainda, a realização de um evento que oferecia o prêmio principal de R$ 10 mil e reunia aproximadamente 120 pessoas.

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O responsável pelo evento admitiu explorar a atividade há cerca de dois anos e afirmou receber percentual sobre os valores arrecadados. As investigações também apontaram que ele já havia sido penalizado pela mesma contravenção e no mesmo endereço, o que indica a insistência e a habitualidade da prática.

Sobre a operação

A Operação Cartela Marcada foi conduzida pela Delegacia Territorial de Guanambi (DT/Guanambi), após investigação que identificou a exploração habitual de bingos clandestinos em um imóvel localizado no bairro Lagoinha.

As apurações indicaram que a atividade funcionava de forma organizada, com eventos semanais e premiações de diversos valores. Pessoas ouvidas durante a ação relataram frequentar regularmente o local, afirmando assim, que a prática era desenvolvida há muito tempo.