Padeiro é sequestrado e morto por colega de trabalho após demissão

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Um padeiro identificado como Lismar Santos de Jesus, de 34 anos, foi sequestrado e morto por estrangulamento por um colega de trabalho que havia sido demitido de uma padaria onde eles trabalhavam, em Piracicaba, no interior de São Paulo. O corpo dele foi encontrado no domingo, 21, em uma quadra de areia localizada no bairro Cecap.

As informações são da Polícia Civil.

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O principal suspeito, identificado como Tássio, havia sido demitido da padaria na sexta-feira, 19, e as informações iniciais são de que ele teria matado a vítima por vingança. As informações divulgadas pela polícia não esclarecem se houve alguma briga entre os dois.

Ele dividia quarto com a vítima, por isso tinha acesso ao cômodo onde Lismar dormia e, com a ajuda dos outros homens, tirou ele à força do local. Os homens o mataram e depois abandonaram o corpo no Cecap.

Dois suspeitos foram presos por participação no crime. Um deles, de 45 anos, já estava preso por tentativa de homicídio, mas encontrava-se em liberdade por causa de saída temporária e deveria retornar à cadeia hoje. O outro suspeito tem 24 anos e já possui antecedentes por tráfico de drogas. Os dois agora responderão por homicídio qualificado.

O mentor do crime, Tássio, está foragido.