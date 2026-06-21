BAHIA
Preso que fugiu presídio durante reparo na rede elétrica é recapturado
Foram realizadas varreduras na área de mata ao redor da unidade prisional
O detento Edson Mascarenhas Primo, que havia fugido do Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia, foi recapturado neste domingo, 21.
Após a constatação da fuga, o Batalhão de Guardas da Polícia Militar, responsável pela segurança das guaritas do presídio, foi acionado e equipes das forças de segurança iniciaram buscas na região.
Foram realizadas varreduras na área de mata ao redor da unidade prisional, mas o homem só foi localizado e recapturado neste domingo, cinco dias depois.
A Seap não divulgou detalhes sobre o local onde o detento foi encontrado nem sobre as circunstâncias da recaptura.
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Relembre a fuga
A fuga ocorreu na noite da última quarta-feira, 17, enquanto o interno realizava um serviço de reparo na rede elétrica de um dos pavilhões do presídio.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), ele cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de roubo e participava de atividades de manutenção autorizadas dentro da unidade.
A ausência do detento foi percebida durante a execução do trabalho. De acordo com a apuração, ele conseguiu deixar o local e seguiu em direção a uma área de mata que pertence ao Exército.