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BAHIA

Preso que fugiu presídio durante reparo na rede elétrica é recapturado

Foram realizadas varreduras na área de mata ao redor da unidade prisional

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Preso que fugiu presídio durante reparo na rede elétrica é recapturado
Foto: Divulgação SEAP

O detento Edson Mascarenhas Primo, que havia fugido do Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia, foi recapturado neste domingo, 21.

Após a constatação da fuga, o Batalhão de Guardas da Polícia Militar, responsável pela segurança das guaritas do presídio, foi acionado e equipes das forças de segurança iniciaram buscas na região.

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Foram realizadas varreduras na área de mata ao redor da unidade prisional, mas o homem só foi localizado e recapturado neste domingo, cinco dias depois.

A Seap não divulgou detalhes sobre o local onde o detento foi encontrado nem sobre as circunstâncias da recaptura.

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Relembre a fuga

A fuga ocorreu na noite da última quarta-feira, 17, enquanto o interno realizava um serviço de reparo na rede elétrica de um dos pavilhões do presídio.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), ele cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de roubo e participava de atividades de manutenção autorizadas dentro da unidade.

A ausência do detento foi percebida durante a execução do trabalho. De acordo com a apuração, ele conseguiu deixar o local e seguiu em direção a uma área de mata que pertence ao Exército.

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Tags

Fuga presídio Seap segurança pública

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