Pé amputado de servidor público é encontrado dentro de mochila

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O pé do servidor público Vanderley dos Santos Gomes, que tentou fraudar seguradoras após amputar o próprio membro, foi encontrado dentro da mochila dele, a cerca de 350 metros do local onde ele foi socorrido, na zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da.

À polícia, ele afirmou que teve o pé amputado por criminosos durante um assalto seguido de sequestro. No entanto, dentro da mochila estavam todos os pertences que ele afirmou terem sido levados pelos assaltantes, além do pé amputado.

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A descoberta da mochila chamou a atenção dos investigadores porque contrariava a versão apresentada pelo servidor, que afirmou ter tido o celular, o relógio e outros bens roubados durante a ação criminosa.

Vanderley dos Santos Gomes atuava na cidade de Amélia Rodrigues, no Recôncavo baiano, e foi condenado a cumprir 720 horas de prestação de serviços à comunidade e efetuar o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 7.590.

Apesar do caso ter ganhado repercussão agora, a situação ocorreu em julho de 2019.