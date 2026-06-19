Homem que amputou o próprio pé havia feito quatro seguros dias antes da fraude

O servidor público Vanderley dos Santos Gomes, do município de Amélia Rodrigues, contratou quatro seguros de vida e acidentes pessoais poucas semanas antes de amputar o próprio pé em uma tentativa de receber até R$ 1,5 milhão em indenizações. A informação consta no processo que resultou na condenação do servidor por estelionato.

As apólices foram assinadas entre junho e julho de 2019 e previam pagamento em caso de invalidez permanente do segurado. Segundo as investigações, cerca de um mês após as contratações, Vanderley simulou um assalto em uma estrada do povoado de Mercês, na zona rural de São Gonçalo dos Campos, onde teve o pé direito amputado.

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Pedido de indenização levantou alerta

Após ser socorrido e passar por cirurgia, o servidor iniciou os procedimentos para receber os valores previstos nos contratos. O montante elevado das coberturas e a quantidade de seguros contratados em um curto intervalo de tempo despertaram suspeitas nas seguradoras.

Os pedidos de indenização foram submetidos à análise dos sistemas de inteligência das empresas, que identificaram elementos considerados incomuns. A partir daí, o caso passou a ser investigado com mais profundidade.

Inicialmente, Vanderley afirmou ter sido vítima de um assalto. No entanto, a apuração encontrou uma série de inconsistências no relato.

Entre os pontos destacados pela investigação estava o fato de o pé amputado ter sido encontrado dentro de uma mochila junto aos pertences que ele alegava terem sido roubados. Além disso, os investigadores não encontraram qualquer motivação para um suposto sequestro seguido de mutilação, já que não houve pedido de resgate nem exigência de vantagem financeira.

Com base nos exames periciais e nas diligências realizadas, a Polícia Civil concluiu que o assalto havia sido forjado para viabilizar o recebimento das indenizações dos seguros contratados semanas antes.

Caso terminou em condenação

A fraude resultou na condenação de Vanderley por estelionato. Na decisão, a Justiça considerou que a sequência dos fatos demonstrava planejamento prévio, destacando a contratação das quatro apólices pouco antes da mutilação e a tentativa de obtenção das indenizações.

O servidor foi condenado a dois anos de reclusão. Após o trânsito em julgado do processo, ele foi intimado a iniciar o cumprimento da pena em maio deste ano. A defesa tentou levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o pedido não foi aceito pela Justiça baiana.