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POLÍCIA

Casal é preso após encontrar ceular e exigir R$ 100 para devolver

Dona do aparelho marcou um encontro com os suspeitos e foi acompanhada de policiais militares

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma mulher de 63 anos e um homem de 53 foram presos, na última quarta-feira, 17, após encontrarem um celular e exigirem R$ 100 de recompensa à dona para devolverem. O caso foi registrado no município Aparecida de Goiânia (GO).

De acordo com Polícia Militar, a vítima perdeu o eletrônico durante o percurso para o trabalho e, assim que percebeu o desaparecimento, ligou para o próprio número na tentativa de recuperar.

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Ao conseguir contatar os suspeitos, a mulher foi surpreendida com a exigência. Em um dos trechos, eles falam que precisam do dinheiro porque "ninguém faz nada de graça".

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Como a prisão ocorreu?

A dona do aparelho fingiu aceitar a proposta e marcou um encontro com o casal. No entanto, ela acionou a polícia e foi acompanhada por agentes.

No local, os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a PM, o delegado plantonista registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por apropriação de coisa achada. O procedimento é instaurado no caso de contravenções e crimes de menor potencial ofensivo.

Devolução de itens encontrados

A conduta de se apropriar de bem perdido ou esquecido pelo dono, sem devolvê-lo ou entregá-lo às autoridades em 15 dias, conforme artigo 169, II do mencionado código, configura o crime de apropriação de coisa achada, que tem previsão de pena de até 1 ano de detenção e multa.

Portanto, se uma pessoa encontrar alguma coisa perdida, deve devolver imediatamente a quem estiver procurando. Caso não identifique quem perdeu, deve entregar a uma autoridade mais próxima, por exemplo, nas Delegacias de Policia.

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Tags

celular Goiás Polícia

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