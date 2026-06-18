Mulher é executada a tiros em frente a salão de beleza em bairro de Salvador

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Uma mulher identificada preliminarmente como Vanessa foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 18, na Rua dos Lisboetas no bairro de Pituaçu, em Salvador.

De acordo com informações obtidas no local, a vítima trabalhava em um salão de beleza onde foi surpreendida pelos criminosos. Ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas relataram que mais de sete tiros foram ouvidos durante a ação.

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O crime aconteceu em uma área de grande circulação de pessoas e cercada por estabelecimentos comerciais, o que causou apreensão entre moradores e comerciantes da região.

Policiais militares da 39ª CIPM foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima sem sinais vitais. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e providenciaram a remoção do corpo.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, um homem em uma motocicleta teria se aproximado do estabelecimento e efetuado os disparos contra a vítima antes de fugir. A mulher ainda não teve a identidade formalmente confirmada pelos órgãos oficiais.

Após o crime, policiais militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso até o momento. O policiamento foi reforçado no bairro.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias para perícia e remoção foram expedidas, enquanto equipes da unidade seguem realizando diligências para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.