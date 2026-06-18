Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é executada a tiros em frente a salão de beleza em bairro de Salvador

Vítima foi atingida por diversos disparos em frente ao local onde trabalhava

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Rondas foram intensificadas na região após o crime
Rondas foram intensificadas na região após o crime - Foto: Reprodução / Redes Socais

Uma mulher identificada preliminarmente como Vanessa foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 18, na Rua dos Lisboetas no bairro de Pituaçu, em Salvador.

De acordo com informações obtidas no local, a vítima trabalhava em um salão de beleza onde foi surpreendida pelos criminosos. Ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas relataram que mais de sete tiros foram ouvidos durante a ação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O crime aconteceu em uma área de grande circulação de pessoas e cercada por estabelecimentos comerciais, o que causou apreensão entre moradores e comerciantes da região.

Leia Também:

POLÍCIA

Cinco idosos em situação de vulnerabilidade são resgatados em Salvador
Cinco idosos em situação de vulnerabilidade são resgatados em Salvador imagem

VERDADEIRO ENCONTRO

Grupo é preso por usar apps de relacionamento para extorquir turistas
Grupo é preso por usar apps de relacionamento para extorquir turistas imagem

POLÍCIA

Foragido de Santa Catarina por estelionato é preso na Bahia
Foragido de Santa Catarina por estelionato é preso na Bahia imagem

Policiais militares da 39ª CIPM foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima sem sinais vitais. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e providenciaram a remoção do corpo.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, um homem em uma motocicleta teria se aproximado do estabelecimento e efetuado os disparos contra a vítima antes de fugir. A mulher ainda não teve a identidade formalmente confirmada pelos órgãos oficiais.

Após o crime, policiais militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso até o momento. O policiamento foi reforçado no bairro.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias para perícia e remoção foram expedidas, enquanto equipes da unidade seguem realizando diligências para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crime pituaçu Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas