VERDADEIRO ENCONTRO
Grupo é preso por usar apps de relacionamento para extorquir turistas
Suspeitos atraíam vítimas, privando liberdade até realização de transferência bancária
Quatro pessoas foram presas em Salvador por atrair homens por meio de aplicativos de encontros e manté-los em privação de liberdade até realização de transferências bancárias. Eles foram alvo da Operação Verdadeiro Encontro, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nesta quinta-feira, 18.
As diligências cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros da Liberdade e de São Cristóvão. Outras três pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, mas foram ouvidas e liberadas.
As investigações tiveram início após o registro de ocorrência feito por uma das vítimas.
Na ocasião, o homem relatou que foi atraído por uma mulher através de anúncios em sites e aplicativos de relacionamento e, após marcar um encontro em um imóvel localizado no bairro da Boca do Rio, um suspeito se apresentou como companheiro da mulher e exigiu bens e valores em troca de sua liberdade.
Posteriormente, foram identificadas outras vítimas do mesmo esquema, que tinha como principal foco homens e turistas.As apurações foram conduzidas por equipes da 9ª e da 10ª Delegacias Territoriais (DT/Boca do Rio e DT/Pau da Lima).
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Entenda como agia o grupo
Segundo as investigações, o grupo é composto por quatro pessoas, que agiam de forma coordenada, com divisão de funções:
- Duas mulheres trans, de 21 e 22 anos, realizavam os contatos e atraíam as vítimas por meio dos aplicativos;
- dois homens, de 18 e 22, eram responsáveis pela abordagem, ameaças e cobrança dos valores exigidos.
Eles alugavam temporariamente casas e apartamentos por meio de plataformas digitais, atraíam as vítimas para esses lociais e, durante os encontros, as ameaçavam e mantinham sob restrição da liberdade, as obrigando a realizar transferências bancárias para obter a própria liberação.
As investigações também apontaram a utilização de filmagens íntimas como forma de intimidação e pressão psicológica contra as vítimas, ampliando o constrangimento para obtenção das vantagens.
Os imóveis eram alugados temporariamente por meio de plataformas digitais, utilizando nome de terceiros, dificultando a identificação dos envolvidos e o rastreamento dos locais utilizados para a prática criminosa.
Operação Verdadeiro Encontro
A operação foi realizada por equipes da DT/Boca do Rio e da DT/Pau da Lima, unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).
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Durante o cumprimento das medidas judiciais, os policiais apreenderam:
- Um simulacro de fuzil;
- uma capa de colete balístico;
- maquinetas de cartão;
- celulares;
- notebook;
- pen drives;
- documentos.
Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis envolvidos.