Menino de 12 anos fica gravemente ferido após explosão de fogos de artifício na Bahia

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Um garoto de 12 anos ficou ferido após a explosão de fogos de artifício na tarde de terça-feira, 16, na comunidade de Cansanção, localizada na zona rural de Conceição do Coité.

Segundo informações de familiares, o menino havia comprado um artefato explosivo que possui um tempo maior para detonação. A suspeita é de que, ao perceber que o material não explodiu imediatamente, ele tenha se aproximado para verificar o que havia ocorrido. Nesse momento, o fogo de artifício acabou detonando.

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Como ocorreu?

Ainda conforme relato de um familiar, a explosão inicial atingiu uma sacola onde havia outros fogos de artifício, provocando novas detonações e agravando os ferimentos da criança. O parente informou que procurou o vendedor dos produtos, mas destacou que o comerciante não teve qualquer responsabilidade pelo acidente.

Equipes da Brigada Águia Resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local. Em razão da gravidade dos ferimentos, especialmente em uma das mãos, o menino foi transferido para uma unidade hospitalar em Salvador.

Até a última atualização, o estado de saúde da criança não havia sido divulgado.