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ACIDENTE

Menino de 12 anos fica gravemente ferido após explosão de fogos de artifício na Bahia

Segundo a família, explosão inicial atingiu uma sacola onde havia outros fogos de artifício

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Menino de 12 anos fica gravemente ferido após explosão de fogos de artifício na Bahia
Foto: Brigada Águia Resgate

Um garoto de 12 anos ficou ferido após a explosão de fogos de artifício na tarde de terça-feira, 16, na comunidade de Cansanção, localizada na zona rural de Conceição do Coité.

Segundo informações de familiares, o menino havia comprado um artefato explosivo que possui um tempo maior para detonação. A suspeita é de que, ao perceber que o material não explodiu imediatamente, ele tenha se aproximado para verificar o que havia ocorrido. Nesse momento, o fogo de artifício acabou detonando.

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Como ocorreu?

Ainda conforme relato de um familiar, a explosão inicial atingiu uma sacola onde havia outros fogos de artifício, provocando novas detonações e agravando os ferimentos da criança. O parente informou que procurou o vendedor dos produtos, mas destacou que o comerciante não teve qualquer responsabilidade pelo acidente.

Equipes da Brigada Águia Resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local. Em razão da gravidade dos ferimentos, especialmente em uma das mãos, o menino foi transferido para uma unidade hospitalar em Salvador.

Até a última atualização, o estado de saúde da criança não havia sido divulgado.

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Tags

acidente Bahia Conceição do Coité fogos de artifício

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