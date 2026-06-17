MOBILIDADE
Jerônimo Rodrigues inaugura 1ª estação do VLT de Salvador
Antiga estação de trem foi totalmente revitalizada e servirá para visitação
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou a inauguração da primeira estação do VLT de Salvador, no bairro da Calçada, em cerimônia na noite desta quarta-feira, 17. Segundo o governo do estado, o espaço foi revitalizado, mantendo a identidade original da antiga Estação de Trem da Calçada.
O governador Jerônimo destacou que, a priori, a nova área servirá de visitação para estudantes e moradores da região do Subúrbio. Para o petista, nova Estação da Calçada significa uma "recuperação da autoestima" da região.
"Vai servir de visitação para escolas, para moradores, não faz o trem do VLT passar até lá. Essa praça aqui à frente também está sendo restaurada" disse Jerônimo em discurso na inauguração.
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O andamento do VLT
O presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, projetou início das viagens no trajeto entre Lobato e Calçada ainda neste mês de junho, dando início a uma das maiores operações de transporte da história de Salvador.
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Durante pronunciamento, Lafuente também ressaltou a nova Estação do Lobato como uma das mais bonitas do país, disputando com figurinhas carimbadas, como a Estação da Sé, em São Paulo.
"A estação de ferrovia mais bonita do país. Logo logo, governador, nós estamos embarcando da Calçada em direção ao Lobato. Já estamos aqui expostos, 8 trens estão fazendo um espetáculo para ter uma prova do nosso investimento de R$ 5,4 bilhões. Sejam todos bem-vindos a esse grande espetáculo que é o sonho que o governador importou, que é conectar o Subúrbio, a população e a integração de território do Salvador", discursou o presidente da CTB.
Estação além de VLT
A estrutura na Calçada reúne áreas comerciais, salas de apoio e espaços operacionais, além de prever, no pavimento superior, um memorial ferroviário, reforçando a integração entre mobilidade, patrimônio histórico, cultura e convivência urbana.
O pátio central, um dos principais espaços da estação, recebeu bancos de madeira, jardineiras, reutilização de postes antigos e elementos artísticos que dialogam com a identidade cultural da Bahia, como um mural inspirado em Oxalá, além de esculturas que representam os quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar.
No Subúrbio Ferroviário, o projeto também está associado a ações de urbanização, lazer e convivência. Entre elas está a implantação do Skatepark do Subúrbio, na orla de Praia Grande, com cerca de 5 mil metros quadrados e pistas voltadas às modalidades Park e Street.
O conjunto de intervenções inclui ainda pavimentação do calçadão, ampliação de áreas verdes, nova iluminação pública e melhorias de acesso à praia.