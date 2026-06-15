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VLT de Salvador: projeto promove reflorestamento no Lobato

Ação reúne moradores, pescadores e marisqueiras em iniciativa de recuperação ambiental

Iarla Queiroz
Por
projeto do VLT e mostram que a engenharia foi adaptada à cultura local
projeto do VLT e mostram que a engenharia foi adaptada à cultura local - Foto: Joá Souza | GOVBA

As obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana ganharão um reforço ambiental nesta terça-feira, 16. O Governo da Bahia promoverá uma ação de reflorestamento de manguezal na região do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, como parte das iniciativas socioambientais ligadas ao empreendimento.

A atividade acontecerá na área da Parada Lobato e contará com a participação de moradores da comunidade, pescadores, marisqueiras, costureiras e crianças da região.

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Projeto busca recuperar área de manguezal

A iniciativa integra o Projeto Maré, desenvolvido dentro das ações ambientais do VLT, e será realizada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador e a Carbô Soluções Ambientais.

Além do plantio de mudas, a programação prevê atividades voltadas à conscientização sobre a importância dos manguezais para o equilíbrio ambiental, a preservação da biodiversidade e a manutenção das atividades tradicionais desenvolvidas por comunidades costeiras.

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Educação ambiental faz parte da programação

Durante a ação, os participantes também terão acesso a atividades educativas e apresentações sobre a relevância da recuperação de áreas degradadas e da preservação dos ecossistemas costeiros.

O evento contará ainda com o plantio simbólico das primeiras mudas, realizado por representantes das instituições envolvidas e integrantes da comunidade local.

Sustentabilidade além da mobilidade

Segundo o presidente da CTB, Eracy Lafuente, a iniciativa reforça o compromisso ambiental do projeto.

“Estamos construindo um sistema de transporte moderno, mas também promovendo ações que geram benefícios ambientais e sociais para as comunidades do entorno. A recuperação do manguezal do Lobato reforça o compromisso do Governo da Bahia com a sustentabilidade e com a preservação de um ecossistema fundamental para a região”, afirma.

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Tags

Salvador suburbio ferroviario VLT

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