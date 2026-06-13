VLT de Salvador inicia instalação de trilhos na Ponte São João; testes começam em breve

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As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana avançaram para uma fase considerada decisiva para a entrada do sistema em funcionamento. O governo da Bahia iniciou a colocação dos primeiros trilhos na Ponte São João, trecho que será utilizado nos testes operacionais dos trens antes do início da operação comercial.

A intervenção cobre cerca de 450 metros da via permanente e vai permitir avaliar o funcionamento da infraestrutura ferroviária.

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Os trabalhos começaram após a instalação de dormentes e dos sistemas de fixação. Agora, as equipes concentram esforços na finalização da estrutura sobre a ponte.

Um dos diferenciais desta fase é o uso de dormentes sintéticos fabricados com fibra de vidro e revestimento em polímero, tecnologia desenvolvida no Japão.

Segundo o governo estadual, o material oferece maior resistência, durabilidade e menor necessidade de manutenção, características consideradas importantes para estruturas elevadas.

Testes do sistema

A conclusão desse trecho é considerada estratégica porque permitirá avançar na fase de testes do VLT.

Os ensaios técnicos e as viagens experimentais começaram em dezembro de 2025, mas a etapa de operação assistida, com testes abertos ao público, está prevista para começar entre os dias 15 e 16 de junho.

Andamento das obras por trecho

Lote 1 (Calçada / Ilha de São João) : É o trecho mais avançado da obra, com 64% de execução . Os trilhos já foram instalados em áreas como a Ponte de São João, na Ribeira, e o Pátio de Manutenção da Calçada. O segmento entre a Calçada e o Comércio registra 7% de avanço ;

: É o trecho mais avançado da obra, com . Os trilhos já foram instalados em áreas como a Ponte de São João, na Ribeira, e o Pátio de Manutenção da Calçada. O segmento entre a Calçada e o Comércio registra ; Lote 2 (Paripe / Águas Claras) : Apresenta 47% de execução . As intervenções estão concentradas na duplicação da Estrada do Derba (BA-528) e na construção de viadutos e passagens inferiores, como a do Hospital do Subúrbio.

: Apresenta . As intervenções estão concentradas na duplicação da Estrada do Derba (BA-528) e na construção de viadutos e passagens inferiores, como a do Hospital do Subúrbio. Lote 3 (Águas Claras / Piatã) : Está em fase inicial, com 3% de avanço . Atualmente, os trabalhos estão voltados à elaboração dos projetos técnicos.

Quando estiver concluído, o VLT substituirá o antigo trem do Subúrbio e deverá ampliar a integração do transporte público em Salvador e na Região Metropolitana.

A expectativa é oferecer viagens mais rápidas, maior conforto e capacidade de atendimento para milhares de passageiros diariamente.