BAHIA
BAHIA

VLT de Salvador inicia preparação para testes operacionais em 2026

Equipamentos começam a ser configurados para a etapa inicial de testes entre Calçada e Lobato

Luan Julião

Por Luan Julião

05/12/2025 - 18:15 h
VLT de Salvador
VLT de Salvador -

A chegada dos trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) marcou um novo passo na implantação do sistema em Salvador. Os primeiros equipamentos desembarcaram na capital baiana nesta quinta-feira, 4, e já foram posicionados nos trilhos do pátio de manutenção, na Calçada, onde começaram a ser movimentados para a área de oficina.

Nesse espaço, as equipes técnicas iniciam uma etapa decisiva: atualização dos softwares do veículo, checagem das Interfaces Homem-Máquina (IHM) e demais preparativos que antecedem os testes dinâmicos no trecho inicial do projeto.

Os sete módulos apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues um dia antes, na quarta-feira, 3, foram acoplados e receberam energia para que as primeiras configurações pudessem ser ajustadas. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou que as avaliações técnicas começarão em janeiro, em um percurso que vai da Calçada ao Lobato.

Essa fase deve durar aproximadamente seis meses. A operação assistida, ainda sob monitoramento, está prevista para o segundo semestre de 2026.

Com investimento total de R$ 5,4 bilhões, o VLT será composto por 40 quilômetros de linhas e 42 paradas distribuídas em três segmentos: o primeiro conectará o Comércio à Ilha de São João; o segundo ligará Paripe a Águas Claras; e o terceiro seguirá de Águas Claras até Piatã. As obras têm conclusão projetada para 2028.

infraestrutura Mobilidade Urbana Salvador Tecnologia Ferroviária transporte público VLT

x