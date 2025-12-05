"Tem muito a oferecer para a população", diz Rodrigo Amaral sobre Fenagro

Rodrigo Amaral, vereador de Salvador - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O vereador de Salvador, Rodrigo Amaral (PSDB), marcou presença na Casa A TARDE, espaço montado dentro do Parque de Exposições, nesta quinta-feira, 4. O edil afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que está na sua 34ª edição, tem "muito a oferecer" para a população soteropolitana.

Frequentador assíduo da Fenagro, Amaral exaltou o papel do Grupo A TARDE na realização do evento, e afirmou que a feira colabora para a conexão entre o agro com Salvador, além de fortalecer a Bahia dentro do setor.

Amaral foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

"A Fenagro é um evento importante que o Grupo A TARDE está por trás, sempre fazendo que esse evento seja realizado. Eu frequento a Fenagro desde novo, eu acho importante essa aproximação do agro com a capital, porque o agro é uma base dentro da Bahia, dentro do Brasil. A TARDE, com esse evento, com a Fenagro, tem muito a oferecer para a população soteropolitana", destacou o vereador de Salvador, que integrou a comitiva da Câmara Municipal.

