Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FENAGRO

"Tem muito a oferecer para a população", diz Rodrigo Amaral sobre Fenagro

Vereador de Salvador esteve presente na Casa A TARDE

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

05/12/2025 - 14:38 h
Rodrigo Amaral, vereador de Salvador
Rodrigo Amaral, vereador de Salvador -

O vereador de Salvador, Rodrigo Amaral (PSDB), marcou presença na Casa A TARDE, espaço montado dentro do Parque de Exposições, nesta quinta-feira, 4. O edil afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que está na sua 34ª edição, tem "muito a oferecer" para a população soteropolitana.

Frequentador assíduo da Fenagro, Amaral exaltou o papel do Grupo A TARDE na realização do evento, e afirmou que a feira colabora para a conexão entre o agro com Salvador, além de fortalecer a Bahia dentro do setor.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Amaral foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

"A Fenagro é um evento importante que o Grupo A TARDE está por trás, sempre fazendo que esse evento seja realizado. Eu frequento a Fenagro desde novo, eu acho importante essa aproximação do agro com a capital, porque o agro é uma base dentro da Bahia, dentro do Brasil. A TARDE, com esse evento, com a Fenagro, tem muito a oferecer para a população soteropolitana", destacou o vereador de Salvador, que integrou a comitiva da Câmara Municipal.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fenagro rodrigo amaral vereadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Amaral, vereador de Salvador
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Rodrigo Amaral, vereador de Salvador
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Rodrigo Amaral, vereador de Salvador
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Rodrigo Amaral, vereador de Salvador
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x