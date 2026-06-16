VLT de Salvador terá primeira estação inaugurada nesta quarta (17)

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) irá inaugurar o VLT de Salvador e Região Metropolitana (RMS) na noite desta quarta-feira, 17, em agenda prevista para às 18h. Conforme divulgação do Governo do Estado, o primeiro trecho inaugurado do modal será a ligação entre a Estação Calçada e o Lobato, que possui cerca de 4 km de extensão.

Conforme antecipado pelo portal A TARDE, o início do VLT terá uma fase de testes nos primeiros meses, com gratuidade na passagem. O presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, esclareceu que o período será uma forma de escuta da população para possíveis adaptações no transporte.

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Apesar da inauguração, o modal ainda não será aberto ao público para a primeira viagem, de acordo com a CTB.

Inicialmente, o trecho de 4 km irá funcionar com o VLT a 20 km/h, demorando 12 minutos. Após o período de testes, essa velocidade deve subir para 50 km/h e o tempo de viagem irá reduzir 5 minutos. Levando em consideração os horários de pico, os usuários do VLT poderão ter uma economia de até 25 minutos em relação aos motoristas de carro.

O percurso

Considerado um marco histórico para a mobilidade de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), o trajeto total do VLT tem aproximadamente 43,71 quilômetros de extensão, com 50 paradas, além da Estação Calçada. O VLT teve suas obras autorizadas em junho de 2024, que estão sendo realizadas em três trechos:

Trecho 1: Ilha de São João – Calçada I com 16,66 km I 19 paradas

Trecho 2: Paripe – Águas Claras I com 9,20 km I 8 paradas

Trecho 3: Águas Claras – Piatã I com 10,52 km I 9 paradas

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais de transporte da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.

Previsão do percurso total do VLT - Foto: Divulgação | CTB

Últimas entregas

A entrega deve ser uma das últimas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) antes das eleições. A legislação eleitoral proíbe candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Considerando que em 2026 o primeiro turno será no dia 4 de outubro, a proibição de comparecimento a inaugurações começa em 4 de julho. O governador chegou a convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a inauguração, mas, até o momento, não há presença confirmada.

O petista, no entanto, deve ser figura carimbada nas celebrações da Independência do Brasil na Bahia, no 2 de Julho. A maratona do presidente no estado também conta com a reinaguração do Teatro Castro Alves (TCA), inauguração do Hospital Regional do Litoral Norte, em Alagoinhas, além da possibilidade do início das obras da Ponte Salvador-Itaparica.

Edital de trecho será lançado

A licitação que vai definir a empresa responsável pela construção do trecho do VLT que ligará Santa Luzia e Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô, em Salvador, será realizada no dia 11 de agosto, às 9h.

O novo cronograma foi divulgado pelo governo da Bahia, por meio da CTB, após um adiamento do processo. Conforme comunicado publicado no Diário Oficial, a sessão pública de abertura das propostas estava prevista anteriormente para o dia 12 de junho.

A licitação é a etapa que define a empresa ou consórcio responsável pelos projetos e pela execução das obras. Sem essa definição, o cronograma do empreendimento tende a ser empurrado.

Segundo a CTB, a mudança ocorreu devido a uma “atualização do edital”, documento que reúne as regras da concorrência.