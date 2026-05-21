VLT de Salvador: empresa do trecho Santa Luzia–Retiro será definida em agosto

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A licitação que vai definir a empresa responsável pela construção do trecho do VLT que ligará Santa Luzia e Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô, em Salvador, será realizada no dia 11 de agosto, às 9h.

O novo cronograma foi divulgado pelo governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado (CTB), após um adiamento do processo.

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Conforme comunicado publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 21, a sessão pública de abertura das propostas estava prevista anteriormente para o dia 12 de junho.

A licitação é a etapa que define a empresa ou consórcio responsável pelos projetos e pela execução das obras. Sem essa definição, o cronograma do empreendimento tende a ser empurrado.

Segundo a CTB, a mudança ocorreu devido a uma “atualização do edital”, documento que reúne as regras da concorrência. O portal A TARDE questionou quais alterações foram feitas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Quem vencer a licitação ficará responsável por todas as etapas do projeto, incluindo elaboração dos projetos básico e executivo, execução das obras civis, instalação dos sistemas e realização de testes.

Os interessados em participar do certame podem consultar o edital atualizado no site da CTB ou diretamente na sede da companhia, localizada no Largo da Calçada, em Salvador.

Como será a integração no Retiro?

A futura estação do VLT no Retiro será construída ao lado da estação de metrô da Linha 1, permitindo conexão direta entre os dois modais.

A ideia é que funcione da seguinte forma:

Passarela de integração : a troca de transporte será feita a pé, por meio de uma passarela interna que ligará diretamente a plataforma do VLT à estação de metrô.

: a troca de transporte será feita a pé, por meio de uma passarela interna que ligará diretamente a plataforma do VLT à estação de metrô. Integração tarifária : o sistema contará com bilhetagem eletrônica unificada. Dentro do tempo permitido para integração, o passageiro pagará apenas uma tarifa para utilizar tanto o VLT quanto o metrô.

Andamento das obras do VLT

Trecho 1 (Ilha de São João até Calçada) : é o trecho mais avançado, com mais de 50% das obras concluídas. A previsão é que o subtrecho entre Calçada e Lobato entre em fase de testes com passageiros entre os dias 15 e 16 de junho.

: é o trecho mais avançado, com mais de 50% das obras concluídas. A previsão é que o subtrecho entre Calçada e Lobato entre em fase de testes com passageiros entre os dias 15 e 16 de junho. Trecho 2 (Paripe até Águas Claras) : está em fase intermediária, avançando em direção ao entroncamento com a BR-324.

: está em fase intermediária, avançando em direção ao entroncamento com a BR-324. T recho 3 (Águas Claras até Piatã) : segue em fase inicial de implantação. As obras começaram a avançar para a área urbana da cidade após autorizações da prefeitura para intervenções na Avenida 29 de Março.

A conclusão total da malha integrada do VLT está prevista para o primeiro semestre de 2028.