Vídeo revela a nova Estação Calçada, marco do VLT de Salvador

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) divulgou nesta quarta-feira, 17, um vídeo que mostra como ficou a nova Estação Calçada, a primeira estrutura do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador a ser concluída e entregue à população.

Instalada no prédio histórico da antiga estação ferroviária do Subúrbio, em funcionamento desde a década de 1860, a nova estrutura combina a preservação do patrimônio histórico com espaços modernizados para receber os passageiros do futuro sistema de transporte.

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As imagens mostram que o interior da estação foi totalmente reformado. O piso recebeu novo revestimento de granito, enquanto janelas e estruturas superiores foram restauradas com elementos de madeira e vidro, preservando as características históricas do prédio original.

O prédio principal conta com áreas no térreo e no segundo andar, além de um mezanino destinado à circulação dos passageiros. O acesso entre os ambientes será feito por elevadores, escadas e rampas, garantindo acessibilidade para todos os usuários.

Vídeo da Estação Calçada

Museu ferroviário

Além de funcionar como estação do VLT, o espaço abrigará um museu ferroviário voltado à preservação da memória do transporte sobre trilhos em Salvador.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria entre a CTB e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O acervo reunirá peças históricas da antiga Ferrovia Leste Brasileira e do Sistema de Trens do Subúrbio, desativado em 2021.

Entre os itens previstos estão relógios antigos, livros de registro, mobiliário de época, louças, mapas e objetos originais utilizados ao longo de décadas de operação ferroviária.

O museu ficará integrado às áreas de convivência da estação e poderá ser visitado por moradores, turistas e usuários do sistema.

Inauguração

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), inaugura a Estação Calçada nesta quarta-feira, 17, às 18h.

A entrega marca a conclusão do trecho inicial do VLT entre os bairros da Calçada e do Lobato. Com a inauguração, o sistema entra na fase de testes e comissionamento exigida pelos órgãos reguladores.

A previsão do governo estadual é que a operação assistida, com transporte gratuito de passageiros entre Calçada e Lobato, tenha início em julho.