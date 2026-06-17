Três corpos são encontrados dentro de carro com marcas de tiros na Bahia

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Três homens foram encontrados mortos dentro de um carro na manhã desta quarta-feira, 17, em um trecho da BA-099, nas proximidades do distrito de Massarandupió, no município de Entre Rios.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 56ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após uma denúncia informando que havia corpos no interior de um veículo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma das vítimas no banco traseiro e as outras duas no porta-malas do automóvel, todas com marcas de disparos de arma de fogo.

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O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por procedimentos de identificação.

Sem identificação

Em nota, a Polícia Civil informou que as vítimas ainda não foram identificadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Entre Rios, que busca esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar os autores e a motivação das mortes.

A Polícia Militar também informou que o policiamento na região foi reforçado, com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.