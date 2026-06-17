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POLÍCIA

PRF usa drones para flagrar infrações nas rodovias da Bahia durante o São João

Tecnologia inédita na fiscalização das rodovias baianas também ajudará a monitorar congestionamentos

Luan Julião
Por
Ação faz parte da Operação São João e terá foco nos trechos mais movimentados da BR-324
Ação faz parte da Operação São João e terá foco nos trechos mais movimentados da BR-324 - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu reforçar a fiscalização nas estradas baianas com uma ferramenta inédita durante os festejos juninos. Pela primeira vez, drones estão sendo utilizados para monitorar o comportamento dos condutores e ampliar a vigilância em rodovias com grande circulação de veículos.

A iniciativa integra a Operação São João, que teve início em 1º de junho e seguirá até julho. A expectativa é de que a tecnologia ajude os agentes a identificar infrações à distância e a melhorar o acompanhamento do trânsito em períodos de pico.

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O que os drones vão fiscalizar

Com imagens captadas do alto, a PRF poderá flagrar uma série de irregularidades cometidas pelos condutores. Entre as principais estão:

  • Uso de celular enquanto dirige;
  • Falta do cinto de segurança;
  • Circulação pelo acostamento;
  • Motociclistas sem capacete.

As condutas estão entre as infrações mais recorrentes nas rodovias e podem resultar em multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme prevê a legislação de trânsito.

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Foco na BR-324 e nos dias de maior movimento

A utilização dos drones será concentrada especialmente em trechos urbanos e de maior fluxo da BR-324, principal rota de ligação entre Salvador e cidades do interior durante os festejos juninos.

Além da fiscalização, os equipamentos permitirão que os policiais acompanhem a situação das rodovias em tempo real, identificando rapidamente pontos de congestionamento e retenções ao longo do percurso.

A preocupação se justifica pelo volume de veículos registrado nesta época do ano. Somente na BR-324, mais de 266 mil automóveis circularam durante o período junino do ano passado.

Em toda a Bahia, os maiores movimentos ocorreram nos dias de saída e retorno do feriado, quando foram contabilizados mais de 62 mil e 66 mil veículos, respectivamente.

Para 2026, a PRF prevê maior concentração de tráfego nos dias 19 e 20 de junho, período em que os viajantes seguem para os festejos, além do dia 25, quando acontece o retorno para Salvador.

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Bahia Polícia prf São João

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