PM apreende mais de 30 balões há uma semana do São João

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A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 31 balões há uma semana do início dos festejos de São João, época associada ao aumento da incidência de soltura dos balões.

As ações comandadas pelo Comando de Polícia Ambiental (CPAm) resultaram na detenção de envolvidos e na apreensão de materiais utilizados na fabricação e na soltura dos balões, como:

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maçarico;

botijão de gás;

estruturas metálicas para sustentação dos artefatos;

além de explosivos;

bandeiras de grande porte.

Apreensões ao longo do ano

Durante todo o ano de 2026 até o dia 15 de julho, foram apreendidos 42 balões em todo o estado. De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, a atuação da sociedade é fundamental para a prevenção de acidentes.

“É fundamental que a população compreenda que soltar balões é crime e pode colocar vidas em risco”, destacou. “A conscientização e a colaboração da sociedade, por meio de denúncias, são essenciais para proteger o meio ambiente e garantir a segurança de todos”, completou.

Crime ambiental

Com a chegada dos festejos juninos, a soltura ilegal de balões aumenta, mesmo que a prática seja probída por lei.

Os balões juninos, de ar quente, inflamáveis e não tripulados, quando caem podem provocar incêndios na vegetação, residências e na rede elétrica, principalmente com o tempo seco.

Outra ameaça é para a aviação civil. Muitas vezes, os radares não conseguem avistar os balões, por causa das condições meteorológicas, aumentando o risco de choque com aviões.

Penas

Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser punido com pena de um a três anos de reclusão.

Além disso, pode ser multado em R$ 500 para cada balão apreendido.

As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, por meio do Disque-Balão (Linha Verde do Disque-Denúncia), pelo telefone 0300 253 1177, ou pelo site oficial do disque denúncia .