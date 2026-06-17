Polícia encontra criadouro de jacarés usado pelo tráfico para intimidar rivais

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Um criadouro de jacarés foi encontrado por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, durante uma operação contra o tráfico de drogas em Belford Roxo. A ação aconteceu na terça-feira, 16.

As investigações apontam que a suspeita é que o local era usado para manter animais usados para intimidar adversários da organização criminosa.

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Dois filhotes de jacarés foram localizados em tanques instalados em uma casa da região. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Os tanques eram cercados por tijolos e estavam cheios de água escura e aparentemente suja.

Veja os animais:

Tráfico de animais

A Agência de Notícias de Direitos Animais (Anda) explicou que espécies nativas são capturadas para abastecer o tráfico de animais, servir como símbolos de poder ou para intimidação. Eles são submetidos a estresse, privação e sofrimento.

Seis homens foram presos e 36 motos e carros foram apreendidos durante a operação. Segundo a polícia, os detidos fazem parte do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro e atuavam nas localidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, no Complexo da Guacha.