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OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia encontra criadouro de jacarés usado pelo tráfico para intimidar rivais

Animais foram encontrados durante uma operação da policial

Edvaldo Sales
Por
Animais foram encontrados durante uma operação da policial
Animais foram encontrados durante uma operação da policial - Foto: Divulgação

Um criadouro de jacarés foi encontrado por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, durante uma operação contra o tráfico de drogas em Belford Roxo. A ação aconteceu na terça-feira, 16.

As investigações apontam que a suspeita é que o local era usado para manter animais usados para intimidar adversários da organização criminosa.

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Dois filhotes de jacarés foram localizados em tanques instalados em uma casa da região. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Os tanques eram cercados por tijolos e estavam cheios de água escura e aparentemente suja.

Veja os animais:

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Tráfico de animais

A Agência de Notícias de Direitos Animais (Anda) explicou que espécies nativas são capturadas para abastecer o tráfico de animais, servir como símbolos de poder ou para intimidação. Eles são submetidos a estresse, privação e sofrimento.

Seis homens foram presos e 36 motos e carros foram apreendidos durante a operação. Segundo a polícia, os detidos fazem parte do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro e atuavam nas localidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, no Complexo da Guacha.

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Operação policial Polícia Rio de Janeiro

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