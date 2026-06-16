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"JESUS É MAIOR QUE O CV"

Dupla é presa por suspeita de matar pastor que pregava contra facções em Salvador

Prisão ocorreu quase dois meses depois do crime

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Dupla é presa por suspeita de matar pastor que pregava contra facções em Salvador
Foto: Reprodução redes sociais

Dois homens, ambos de 42 anos, foram presos nesta terça-feira, 16, suspeitos de envolvimento no assassinato do vigilante e líder religioso Rick Andrade da Silva, de 39 anos. As prisões ocorreram no bairro de Pirajá, em Salvador, e no município de Simões Filho.

Rick foi morto a tiros no dia 29 de abril, no bairro da Calçada, na capital baiana. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por conflitos relacionados ao ambiente de trabalho da vítima.

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Apesar de o vigilante também atuar como líder religioso, a polícia informou que, até o momento, não há indícios de que o homicídio tenha qualquer ligação com sua atividade religiosa.

Identificações dos suspeitos

Segundo a Polícia Civil, a identificação dos suspeitos foi possível após uma série de diligências realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que reuniu:

  • depoimentos;
  • analisou imagens de câmeras de segurança;
  • e reconstruiu a dinâmica do crime.

As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) permitiram rastrear a motocicleta utilizada pelos criminosos antes e depois da execução.

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Materiais apreendidos

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Simões Filho, os policiais encontraram:

  • uma pistola;
  • uma motocicleta;
  • um capacete;
  • uma jaqueta preta.

Segundo a investigação, os objetos possuem características semelhantes às identificadas nas imagens do dia do crime.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça, enquanto as investigações prosseguem.

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Tags

HOMICÍDIO Polícia Civil Rick Andrade Salvador

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