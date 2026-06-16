"JESUS É MAIOR QUE O CV"
Dupla é presa por suspeita de matar pastor que pregava contra facções em Salvador
Prisão ocorreu quase dois meses depois do crime
Dois homens, ambos de 42 anos, foram presos nesta terça-feira, 16, suspeitos de envolvimento no assassinato do vigilante e líder religioso Rick Andrade da Silva, de 39 anos. As prisões ocorreram no bairro de Pirajá, em Salvador, e no município de Simões Filho.
Rick foi morto a tiros no dia 29 de abril, no bairro da Calçada, na capital baiana. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por conflitos relacionados ao ambiente de trabalho da vítima.
Apesar de o vigilante também atuar como líder religioso, a polícia informou que, até o momento, não há indícios de que o homicídio tenha qualquer ligação com sua atividade religiosa.
Identificações dos suspeitos
Segundo a Polícia Civil, a identificação dos suspeitos foi possível após uma série de diligências realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que reuniu:
- depoimentos;
- analisou imagens de câmeras de segurança;
- e reconstruiu a dinâmica do crime.
As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) permitiram rastrear a motocicleta utilizada pelos criminosos antes e depois da execução.
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Materiais apreendidos
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Simões Filho, os policiais encontraram:
- uma pistola;
- uma motocicleta;
- um capacete;
- uma jaqueta preta.
Segundo a investigação, os objetos possuem características semelhantes às identificadas nas imagens do dia do crime.
Os dois suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça, enquanto as investigações prosseguem.