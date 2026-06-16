Homem é encontrado morto e esquartejado em região de mata no interior da Bahia

O corpo de um homem foi encontrado semienterrado em uma área de mata na localidade conhecida como Volta da Cobra, nas proximidades do aeroporto de Itabuna, no sul da Bahia. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira, 15 e mobilizou equipes das forças de segurança do município.

De acordo com informações preliminares apuradas no local, a vítima estava em avançado estado de decomposição e aparentava ter entre 25 e 35 anos. O homem ainda não foi formalmente identificado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Informações obtidas no local indicam que o corpo apresentava sinais de violência extrema. Conforme relatos preliminares, a vítima teria sido morta antes de ter partes do corpo removidas pelos autores do crime. Ainda segundo essas informações, alguns dos segmentos localizados estavam próximos ao tronco, enquanto a cabeça também foi encontrada na mesma área de mata.

Durante os trabalhos realizados no local, uma faca foi encontrada enterrada próxima aos restos mortais. O objeto foi recolhido para perícia e poderá auxiliar no andamento das investigações.

A região onde o corpo foi localizado é conhecida por moradores como um ponto frequentemente utilizado para abandono de cadáveres, fato que também deverá ser considerado durante a apuração policial.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Itabuna. Conforme o órgão, guias para perícia e remoção foram expedidas logo após a localização do corpo. Os restos mortais foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima.

Ainda segundo a polícia, diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o homem encontrado morto e apontar a autoria do homicídio.