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INVESTIGAÇÃO

Padrasto é preso acusado de estuprar enteada de 9 anos na Chapada Diamantina

Investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar

Leilane Teixeira
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 15, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma criança de 9 anos, no município de Mucugê, na Chapada Diamantina.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar da cidade. O órgão informou que os abusos estariam ocorrendo há pelo menos três meses.

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Investigação

Durante a apuração do caso, a menina foi ouvida pelas autoridades e moradores da região também prestaram depoimento na delegacia local. Por se tratar de um crime envolvendo uma criança, mais detalhes da investigação não foram divulgados.

Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

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chapada diamantina estupro de vulnerável mucugê Polícia Civil

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