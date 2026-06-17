Feira de Santana: Operação combate furto de energia e desvia fraude

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A Polícia Civil anunciou a operação Curto-Circuito em Feira de Santana e região para combater fraudes e furtos de energia elétrica. A ação ocorreu nesta terça-feira, 16, e foi motivada após uma denúncia da própria concessionária de energia.

Segundo a Neoenergia Coelba, o prejuízo estimado é de aproximadamente 530 mil kWh de energia. Essa quantidade seria suficiente para abastecer cerca de 6 mil residências durante um mês.

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Durante a ação de fiscalização em locais suspeitos, um homem e uma mulher foram conduzidos à Central de Flagrantes (CENFLAG/Feira de Santana) para prestar esclarecimentos. Mas após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos foram liberados.

Polícia Civil atua junto com Neoenergia - Foto: Divulgação Ascom-PCBA

A gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Narah Rank, destacou os impactos causados pelo furto de energia. “As ligações clandestinas prejudicam diretamente a qualidade do fornecimento para toda a população, além de representarem riscos de acidentes graves, como choques elétricos e incêndios.

Participaram da operação equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Leste), da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Feira de Santana), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e de equipes da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado.