Operação bloqueia R$ 100 milhões de facção no Sul da Bahia

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MPBA e PF desarticularam uma organização criminosa que dominava a região de Porto Seguro, no Sul do estado, com a operação Conexão Perigosa, deflagrada nesta quarta-feira, 17. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de quase R$ 100 milhões dos investigados.

Esse grupo criminoso é especializado em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, tem atuação de pelo menos 10 anos no sul do estado e exercia domínio com uso de violência, grave ameaça e coação para intimidar a população e autoridades.

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As investigações revelaram ainda que o líder da organização mantinha contatos regulares com pelo menos três agentes políticos de Porto Seguro, também alvos dos mandados.

A apuração continua e caso condenados pelos crimes, os investigados poderão ser submetidos a penas que, somadas, ultrapassam 50 anos de reclusão.



A ação integra mobilização do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (Gncoc), do Ministério Público brasileiro, que tem como finalidade combater facções em todo o país. Os mandados foram cumpridos por agentes da unidade sul do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Bahia (Gaeco Sul) do MPBA e da Polícia Federal. Foram apreendidos aparelhos celulares.

Esquema de ”laranjas”

O esquema criminoso operava em três frentes da lavagem de capitais: colocação, mediante depósitos fracionados em espécie para introduzir recursos no sistema financeiro sem acionar alertas automáticos; ocultação, com triangulação financeira entre contas de interpostas pessoas (“laranjas”) para apagar o rastro dos valores; e integração, com a reinserção dos recursos em empresas de fachada, conferindo aparência de licitude ao patrimônio de origem ilícita.