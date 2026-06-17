Uma tonelada de fogos de artifício ilegais são apreendidos na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) apreendeu, nesta quarta-feira, 17, mais de uma tonelada de fogos de artifício clandestinos durante uma nova fase da Operação Em Chamas, há uma semana do início oficial do São João na Bahia. As vistorias integradas fiscalizaram feiras de comercialização nos municípios de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.

A ação foi deflagrada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e resultou na desarticulação de um depósito clandestino. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é coibir a venda e a estocagem em desacordo com a legislação vigente, mitigando riscos de acidentes graves no período que antecede as festas de São João.

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Balanço das apreensões por município

As equipes policiais dividiram os alvos em diferentes frentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e na capital:

Lauro de Freitas : Os agentes localizaram e desarticularam um galpão clandestino que servia como centro de distribuição para feiras locais. No imóvel, foi apreendida mais de uma tonelada de artefatos de pirotecnia armazenados sem licença e sem critérios de segurança.

: Os agentes localizaram e desarticularam um galpão clandestino que servia como centro de distribuição para feiras locais. No imóvel, foi apreendida mais de uma tonelada de artefatos de pirotecnia armazenados sem licença e sem critérios de segurança. Camaçari: A fiscalização apreendeu cerca de 20 mil unidades de fogos de artifício que estavam prontos para a comercialização ilegal. Um ponto de venda que operava sem autorização das autoridades competentes foi fechado.

A fiscalização apreendeu cerca de 20 mil unidades de fogos de artifício que estavam prontos para a comercialização ilegal. Um ponto de venda que operava sem autorização das autoridades competentes foi fechado. Salvador: As equipes vistoriaram barracas e feiras autorizadas na capital para checar a procedência do material e a presença de itens proibidos ou sem certificação.

1 de 6 Apreensão de fogos de artifício | Foto: Divulgação | PC-BA

2 de 6 Apreensão de fogos de artifício | Foto: Divulgação | PC-BA

3 de 6 Apreensão de fogos de artifício | Foto: Divulgação | PC-BA

4 de 6 | Foto: Divulgação | PC-BA

5 de 6 Apreensão de fogos de artifício | Foto: Divulgação | PC-BA

6 de 6 Apreensão de fogos de artifício | Foto: Divulgação | PC-BA

Escopo e diretrizes da Operação Em Chamas

A ofensiva na Região Metropolitana dá continuidade às ações iniciadas na semana passada no interior do estado, quando a força-tarefa retirou de circulação aproximadamente 300 mil unidades de fogos irregulares. Aquela etapa mobilizou as 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), sob a coordenação do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Paralelamente às apreensões, os policiais realizam vistorias educativas para orientar os comerciantes licenciados sobre as normas técnicas de transporte, acondicionamento e venda dos produtos.

O trabalho de campo visa alertar a população sobre o perigo do uso de artefatos sem selo de conformidade. Além disso, as inspeções contínuas cumprem as determinações e diretrizes de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o controle e a fiscalização de fábricas e comércios de fogos no país.