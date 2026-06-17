Caso Geovane: policiais militares vão a júri popular por morte de jovem na Bahia

Teve início nesta quarta-feira, 17, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o julgamento dos sete policiais militares acusados de envolvimento na morte de Geovane Mascarenhas de Santana. A expectativa é que o júri popular seja concluído ao longo de três dias.

O caso remonta a agosto de 2014 e ganhou grande repercussão após o desaparecimento do jovem depois de uma abordagem policial. Dias mais tarde, ele foi encontrado morto em circunstâncias violentas, apresentando sinais de mutilação e carbonização.

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Os réus respondem por homicídio qualificado, acusado de ter sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que impediu qualquer possibilidade de defesa da vítima. Os policiais levados a julgamento são:

Cláudio Bonfim Borges;

Jesimiel da Silva Resende;

Daniel Pereira de Sousa Santos;

Alan Morais Galiza dos Santos;

Alex Santos Caetano;

Roberto dos Santos Oliveira;

Jailson Gomes Oliveira.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), além da acusação de homicídio, os envolvidos também respondem por roubo qualificado. A denúncia inclui ainda o crime de ocultação de cadáver para todos os acusados, com exceção de Jailson Gomes Oliveira.

Acusação aponta sequestro e execução

Segundo a investigação, Geovane conduzia sua motocicleta no dia 2 de agosto de 2014 quando foi interceptado por uma guarnição da Polícia Militar. Conforme a denúncia apresentada pelo MP-BA, ele foi colocado em uma viatura e levado inicialmente para uma rua localizada no bairro da Calçada. Em seguida, teria sido conduzido ao local onde ocorreu o assassinato.

O órgão ministerial sustenta que a vítima foi privada da liberdade sem justificativa legal e permaneceu sob custódia dos policiais antes de ser morta. A acusação afirma ainda que Geovane foi escolhido pelos agentes como alvo da ação criminosa e que não teve qualquer oportunidade de se defender.

Policiais alegaram confusão com suspeito

Na época dos fatos, os policiais afirmaram que Geovane possuía características semelhantes às de um homem suspeito de cometer um assalto na região da Calçada. Segundo os depoimentos, o jovem foi levado até a vítima do roubo para reconhecimento, mas não teria sido identificado como autor do crime.

Além dos sete policiais que serão julgados, outros quatro agentes chegaram a ser denunciados pelo Ministério Público. Entretanto, eles não se tornaram réus por falta de elementos que comprovassem participação no caso.