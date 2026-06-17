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IMAGENS FALSAS

Homem usa IA para fingir ser PM e ameaçar ex-mulher

A vítima relatou diversos episódios de intimidação

Franciely Gomes
Por
Registros do falso PM
Registros do falso PM - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem foi preso após ser acusado de importunar e ameaçar sua ex-mulher em Aparecida de Goiânia, Goiás. Segundo informações divulgadas pela polícia local, o suspeito teria utilizado aplicativos de Inteligência Artificial (IA) para produzir registros fingindo ser um policial militar.

A vítima relatou que o ex-companheiro se apresentava como oficial e compartilhava imagens usando o fardamento da PM e de uma suposta identidade funcional. Ela também contou que recebia mensagens ofensivas e já possuía um medida protetiva contra o acusado.

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Ciente da denúncia, a PM-GO se dirigiu à residência do suspeito e o capturou em flagrante, após uma tentativa falha de fuga. Ele foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes e autuado pelo crime de desobediência.

As acusações da vítima estão sendo investigadas pela Polícia Civil. “A denúncia de ameaça feita pela vítima foi registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que encaminhou ao Poder Judiciário o pedido de medida protetiva”, informou a PM em nota.

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Tags

Inteligêcnia artificial Polícia polícia militar

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