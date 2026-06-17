Lado pouco conhecido de destino turístico na Bahia encanta com trilhas e cachoeiras

Enquanto cidades como Lençóis, Mucugê e Andaraí concentram a maior parte da atenção dos turistas que visitam a Chapada Diamantina, uma região menos conhecida do território baiano guarda cenários impressionantes para quem busca aventura, natureza e experiências fora dos roteiros tradicionais.

Localizada no lado norte da Chapada, a região reúne 12 municípios, mais de 200 quilômetros de trilhas e dezenas de cachoeiras espalhadas entre serras, vales e áreas de mata preservada. Além da riqueza natural, o território abriga sítios arqueológicos com pinturas rupestres e uma fauna diversificada, formada por espécies como veados, macacos-prego e onças-pretas.

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Com cerca de 80 mil habitantes, Jacobina é considerada a principal porta de entrada para a Chapada Norte. Situada a 331 quilômetros de Salvador, a cidade se destaca pela oferta de hospedagem, restaurantes, comércio e infraestrutura para receber visitantes.

O município também preserva tradições culturais e religiosas importantes, entre elas a Marujada e as celebrações de Corpus Christi. Porém, os principais cartões-postais naturais estão espalhados pelos distritos e áreas rurais do entorno.

Cachoeira Véu de Noiva é destaque em Itaitu

Um dos destinos mais procurados fica no distrito de Itaitu, a aproximadamente 26 quilômetros da sede de Jacobina. Cercada por montanhas e antigos casarões, a localidade abriga 12 cachoeiras, sendo a mais famosa a Véu de Noiva.

O acesso exige uma caminhada de cerca de 40 minutos por trilha em meio à vegetação nativa. Ao final do percurso, os visitantes encontram uma queda d'água de 60 metros de altura que recebeu esse nome pela semelhança com o traje tradicional das noivas.

Mesmo com as águas frias, resultado da pouca incidência de sol no vale onde está localizada, a cachoeira costuma atrair visitantes que aproveitam o banho nas piscinas naturais formadas pelo rio. O terreno pedregoso, entretanto, exige atenção, especialmente de idosos e crianças.

Rapel atrai praticantes de esportes de aventura

Além do banho e da contemplação, a Cachoeira Véu de Noiva é procurada por praticantes de rapel. O formato da queda, que forma um ângulo próximo de 90 graus, favorece a atividade esportiva e ajuda a atrair parte dos cerca de 1,2 mil visitantes que passam pelo local anualmente.

A experiência em Itaitu também inclui a gastronomia regional. Entre os pratos mais tradicionais servidos no distrito estão galinha caipira, carne do sol acompanhada de pirão de leite e assado de bode.

Trilha histórica leva a mirantes e cachoeiras

Para quem procura percursos mais desafiadores, a Trilha dos Bandeirantes oferece uma imersão em cenários que remetem ao período do garimpo, quando a região era utilizada para lavagem e separação de ouro.

Considerada uma das caminhadas mais exigentes da Chapada Norte, a trilha atravessa áreas de relevo acidentado, matas preservadas e locais que favorecem a observação da fauna silvestre, incluindo aves e felinos ameaçados de extinção.

Ao longo do percurso, os visitantes encontram o Mirante Vale Verde, de onde é possível observar um amplo vale coberto por vegetação, cânions e formações rochosas. Próximo dali estão o Rio do Ouro e a Cachoeira dos Amores, que possui uma queda de aproximadamente 50 metros e áreas propícias para banho.

Segundo moradores da região, o nome da cachoeira está ligado à lenda indígena dos payayás Jacó e Bina, que teriam vivido uma história de amor no local.

Grutas e pinturas rupestres preservam passado da região

Outro ponto de interesse fica no distrito de Caatinga do Moura. As cavernas e grutas existentes na localidade guardam registros arqueológicos representados por pinturas rupestres que ajudam a contar parte da ocupação humana na região ao longo dos séculos.

Fazenda Payayás reúne trilhas, banho e aventura

No município de Saúde, a menos de uma hora de Jacobina, a Fazenda Payayás oferece mais uma alternativa para quem deseja contato direto com a natureza.

O acesso à cachoeira principal exige uma caminhada que pode durar até duas horas. Durante o percurso, os visitantes devem ficar atentos à presença de animais típicos da região, como cobras e aracnídeos.

A recompensa surge ao final da trilha. Além do banho em águas adequadas para natação, o local permite passeios de bote e saltos das formações rochosas para o rio, cujas águas possuem tonalidade escura devido à concentração de ferro.

Ferro Doido impressiona com paredões e quedas d'água

Entre os cenários mais conhecidos da Chapada Norte está a Cachoeira do Ferro Doido, localizada em Morro do Chapéu, a cerca de 90 quilômetros de Jacobina.

Com quase 100 metros de altura, o atrativo chama atenção pelas formações rochosas e pelos quatro pontos de queda d'água. Durante o período chuvoso, especialmente em novembro, o volume de água cria uma espécie de cortina natural que reforça a beleza da paisagem.

Na maior parte do ano, porém, a cachoeira permanece seca, revelando trilhas naturais e pequenos córregos entre as pedras.

Como chegar

O acesso a Jacobina pode ser feito pela BR-324, saindo de Salvador em direção a Feira de Santana e seguindo até o município de Capim Grosso. A partir desse ponto, basta acompanhar a sinalização rodoviária até o destino.