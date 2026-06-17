Investimento recorde: o plano de 15 bilhões que vai mudar a logística baiana

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A conclusão de uma das maiores negociações do setor de infraestrutura e mineração no Brasil está próxima. A venda da Bahia Mineração (Bamin), um complexo mineral no interior baiano, que engloba mina, ferrovia e porto, promete injetar bilhões em novos aportes, consolidando o estado como um polo de exportação de alto nível e atraindo capital estrangeiro para projetos de grande escala.

O grupo português Mota-Engil está na reta final para concluir a aquisição da companhia, localizada no município de Caetité, no sudoeste do estado, um movimento que promete transformar o panorama da logística e da mineração no Nordeste brasileiro.

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Valor do investimento

Mina de minério de ferro Pedra de Ferro, da Bamin, na Bahia - Foto: BAMIN / Divulgação

O valor envolvido na negociação é vultoso e reflete a magnitude dos ativos, que incluem uma mina, um projeto ferroviário (Fiol 1) e um porto.

Investimento na ferrovia : declarações recentes indicam que o grupo comprador deve assumir o compromisso de investimento de cerca de R$ 7 bilhões especificamente para a viabilização e conclusão do trecho 1 da Fiol.

: declarações recentes indicam que o grupo comprador deve assumir o compromisso de investimento de cerca de R$ 7 bilhões especificamente para a viabilização e conclusão do trecho 1 da Fiol. Valor do pacote : analistas do mercado avaliaram o pacote completo do projeto integrado (mina, ferrovia e porto) em aproximadamente R$ 15 bilhões.

O impacto econômico para a Bahia

O valor do investimento não se resume apenas à compra do ativo, mas ao compromisso com a conclusão de obras estruturantes que ficaram paralisadas por anos. O estado ganha em três pilares fundamentais:

Eficiência logística : a finalização de uma nova ferrovia que corta o estado permitirá o escoamento rápido da produção, ligando o interior aos portos no litoral. Isso reduz drasticamente o custo do frete e torna o produto baiano mais competitivo globalmente.

: a finalização de uma nova ferrovia que corta o estado permitirá o escoamento rápido da produção, ligando o interior aos portos no litoral. Isso reduz drasticamente o custo do frete e torna o produto baiano mais competitivo globalmente. Arrecadação e impostos : com a operação em pleno funcionamento, a movimentação financeira e o aumento na exportação elevarão a arrecadação de tributos, que podem ser revertidos em serviços públicos para as regiões beneficiadas pelo projeto.

: com a operação em pleno funcionamento, a movimentação financeira e o aumento na exportação elevarão a arrecadação de tributos, que podem ser revertidos em serviços públicos para as regiões beneficiadas pelo projeto. Crescimento do PIB regional : a modernização da infraestrutura de transporte cria um corredor de desenvolvimento, facilitando não apenas o escoamento mineral, mas também incentivando a instalação de novos negócios e polos industriais ao longo da rota ferroviária.

Geração de vagas de emprego e mão de obra

A expectativa é que a conclusão dessa negociação gere um impacto direto no mercado de trabalho. Com a retomada das obras e o início das operações plenas, o setor projeta: