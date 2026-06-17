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BAHIA MINERAÇÃO

Investimento recorde: o plano de 15 bilhões que vai mudar a logística baiana

Negociação promete destravar obras da Fiol e Porto Sul

Jair Mendonça Jr
Por
Mina de minério de ferro Pedra de Ferro, da Bamin, na Bahia
Mina de minério de ferro Pedra de Ferro, da Bamin, na Bahia - Foto: BAMIN / Divulgação

A conclusão de uma das maiores negociações do setor de infraestrutura e mineração no Brasil está próxima. A venda da Bahia Mineração (Bamin), um complexo mineral no interior baiano, que engloba mina, ferrovia e porto, promete injetar bilhões em novos aportes, consolidando o estado como um polo de exportação de alto nível e atraindo capital estrangeiro para projetos de grande escala.

O grupo português Mota-Engil está na reta final para concluir a aquisição da companhia, localizada no município de Caetité, no sudoeste do estado, um movimento que promete transformar o panorama da logística e da mineração no Nordeste brasileiro.

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Valor do investimento

Mina de minério de ferro Pedra de Ferro, da Bamin, na Bahia
Mina de minério de ferro Pedra de Ferro, da Bamin, na Bahia - Foto: BAMIN / Divulgação

O valor envolvido na negociação é vultoso e reflete a magnitude dos ativos, que incluem uma mina, um projeto ferroviário (Fiol 1) e um porto.

  • Investimento na ferrovia: declarações recentes indicam que o grupo comprador deve assumir o compromisso de investimento de cerca de R$ 7 bilhões especificamente para a viabilização e conclusão do trecho 1 da Fiol.
  • Valor do pacote: analistas do mercado avaliaram o pacote completo do projeto integrado (mina, ferrovia e porto) em aproximadamente R$ 15 bilhões.

O impacto econômico para a Bahia

O valor do investimento não se resume apenas à compra do ativo, mas ao compromisso com a conclusão de obras estruturantes que ficaram paralisadas por anos. O estado ganha em três pilares fundamentais:

  • Eficiência logística: a finalização de uma nova ferrovia que corta o estado permitirá o escoamento rápido da produção, ligando o interior aos portos no litoral. Isso reduz drasticamente o custo do frete e torna o produto baiano mais competitivo globalmente.
  • Arrecadação e impostos: com a operação em pleno funcionamento, a movimentação financeira e o aumento na exportação elevarão a arrecadação de tributos, que podem ser revertidos em serviços públicos para as regiões beneficiadas pelo projeto.
  • Crescimento do PIB regional: a modernização da infraestrutura de transporte cria um corredor de desenvolvimento, facilitando não apenas o escoamento mineral, mas também incentivando a instalação de novos negócios e polos industriais ao longo da rota ferroviária.

Geração de vagas de emprego e mão de obra

A expectativa é que a conclusão dessa negociação gere um impacto direto no mercado de trabalho. Com a retomada das obras e o início das operações plenas, o setor projeta:

  • Vagas na construção civil: obras de grande envergadura como ferrovias e portos exigem milhares de postos de trabalho diretos na fase de implementação.
  • Operação e logística: uma vez em operação, a estrutura demanda equipes especializadas em extração, manutenção de trens, gestão portuária e logística de transporte.
  • Efeito multiplicador: o aquecimento do setor estimula a economia local nas cidades próximas ao projeto. O comércio, serviços de hotelaria, alimentação e transporte são diretamente beneficiados pelo aumento do poder de compra dos trabalhadores contratados.

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