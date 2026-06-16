No lugar do Carrefour: gigante investe R$ 25 mi e abre 150 empregos

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A holding Unidasul, responsável pela rede Macromix Atacado, confirmou a ocupação de pontos estratégicos que anteriormente abrigavam unidades do Grupo Carrefour (Supermercado Nacional) em Porto Alegre. A movimentação faz parte de um plano de expansão arrojado, que promete reconfigurar o consumo em bairros tradicionais da capital.

Investimento milionário e foco regional

Macromix Atacado - Foto: Divulgação Macromix

Para assumir as operações na Cidade Baixa, a rede destinou um investimento de R$ 25 milhões. O aporte faz parte de uma estratégia de longo prazo da Unidasul, que planeja investir R$ 433 milhões até 2029, consolidando sua presença no varejo e atacarejo do Rio Grande do Sul.

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O diferencial, segundo a companhia, está na entrega de valor ao consumidor final. Augusto De Cesaro, fundador da Unidasul, reforça que o modelo de negócio da marca foge do padrão "atacado puro".

"Esse modelo que só vende volume, sem estrutura de serviço, não é o que buscamos. A gente quer oferecer mais", pontua o porta-voz da marca.

Geração de empregos e cronograma

Macromix Atacado - Foto: Divulgação Macromix

O impacto econômico é um dos pilares da expansão. A nova unidade na Cidade Baixa tem potencial para gerar 150 empregos diretos. Em um cenário mais amplo, a Unidasul projeta a criação de mais de 670 postos de trabalho diretos apenas com as cinco inaugurações programadas para 2026.