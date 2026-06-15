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Gigante chinesa anuncia investimento milionário e nova fábrica no Brasil
BYD estuda ampliar operação no país com nova fábrica de baterias
A BYD deu mais um passo em sua estratégia de expansão no Brasil e anunciou um plano de investimento de até R$ 500 milhões para a produção de baterias estacionárias no país. O projeto prevê a ampliação da estrutura já existente ou até mesmo a construção de uma nova fábrica, cuja localização ainda será definida.
A expectativa da companhia é criar entre 300 e 400 empregos diretos na fase inicial da operação, reforçando sua presença no mercado brasileiro de energia limpa.
Empresa avalia melhor local para instalação
Segundo a fabricante chinesa, a definição sobre o formato do projeto ainda depende da conclusão de estudos técnicos e de questões regulatórias.
Entre as possibilidades analisadas estão a expansão da unidade já instalada em Manaus, no Amazonas, ou a construção de uma nova planta industrial em outra região do país.
O investimento será realizado gradualmente e também está condicionado às definições relacionadas à Portaria Normativa nº 136, do Ministério de Minas e Energia.
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Projeto mira mercado de armazenamento de energia
De acordo com o vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, o aporte representa um marco para o setor de armazenamento de energia.
“Esse investimento de R$ 500 milhões é o mais representativo anunciado para o setor no país e pode ser um marco para consolidação estratégica do Brasil como referência no aproveitamento de baterias estacionárias”, afirmou.
A empresa acredita que a iniciativa poderá ampliar a participação do Brasil em um segmento considerado estratégico para o futuro da matriz energética.
Entenda o que são baterias estacionárias
As chamadas baterias estacionárias funcionam como sistemas de armazenamento de energia elétrica.
Na prática, elas acumulam energia produzida em momentos de menor consumo e liberam essa carga quando a demanda aumenta, ajudando a equilibrar o funcionamento do sistema elétrico.
A tecnologia pode ser utilizada em diferentes áreas da economia, como mineração, agronegócio, indústria e projetos ligados à geração de energia renovável.
Crescimento da energia limpa impulsiona demanda
A procura por sistemas de armazenamento vem crescendo à medida que a geração de energia solar e eólica avança no Brasil.
Segundo dados citados pela própria BYD, algumas regiões do país, especialmente o Nordeste, já registram períodos de excedente energético que podem chegar a 175% da produção necessária em determinados momentos.
Nesse cenário, as baterias estacionárias surgem como uma alternativa para armazenar esse excedente e utilizá-lo de forma mais eficiente.
BYD quer fortalecer cadeia produtiva nacional
Além da criação de empregos, a companhia afirma que pretende ampliar a participação de fornecedores e componentes produzidos no Brasil.
Atualmente, a BYD já atua no mercado brasileiro com veículos elétricos e híbridos, ônibus, caminhões, painéis solares e projetos de mobilidade urbana.
Com a futura fábrica de baterias, a empresa busca integrar geração, armazenamento e consumo de energia dentro de uma mesma estratégia de soluções sustentáveis.
“A BYD nasceu como uma empresa de tecnologia de baterias e o Brasil não é apenas um mercado consumidor, mas um parceiro de inovação e liderança”, destacou Alexandre Baldy.
A expectativa é que a decisão sobre o modelo da nova operação e sua localização seja divulgada após a conclusão das análises técnicas e regulatórias.