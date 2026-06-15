Gigante chinesa anuncia investimento milionário e nova fábrica no Brasil

Siga o A TARDE no Google

A BYD deu mais um passo em sua estratégia de expansão no Brasil e anunciou um plano de investimento de até R$ 500 milhões para a produção de baterias estacionárias no país. O projeto prevê a ampliação da estrutura já existente ou até mesmo a construção de uma nova fábrica, cuja localização ainda será definida.

A expectativa da companhia é criar entre 300 e 400 empregos diretos na fase inicial da operação, reforçando sua presença no mercado brasileiro de energia limpa.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Empresa avalia melhor local para instalação

Segundo a fabricante chinesa, a definição sobre o formato do projeto ainda depende da conclusão de estudos técnicos e de questões regulatórias.

Entre as possibilidades analisadas estão a expansão da unidade já instalada em Manaus, no Amazonas, ou a construção de uma nova planta industrial em outra região do país.

O investimento será realizado gradualmente e também está condicionado às definições relacionadas à Portaria Normativa nº 136, do Ministério de Minas e Energia.

Projeto mira mercado de armazenamento de energia



De acordo com o vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, o aporte representa um marco para o setor de armazenamento de energia.

“Esse investimento de R$ 500 milhões é o mais representativo anunciado para o setor no país e pode ser um marco para consolidação estratégica do Brasil como referência no aproveitamento de baterias estacionárias”, afirmou.

A empresa acredita que a iniciativa poderá ampliar a participação do Brasil em um segmento considerado estratégico para o futuro da matriz energética.

Entenda o que são baterias estacionárias

As chamadas baterias estacionárias funcionam como sistemas de armazenamento de energia elétrica.

Na prática, elas acumulam energia produzida em momentos de menor consumo e liberam essa carga quando a demanda aumenta, ajudando a equilibrar o funcionamento do sistema elétrico.

A tecnologia pode ser utilizada em diferentes áreas da economia, como mineração, agronegócio, indústria e projetos ligados à geração de energia renovável.

Crescimento da energia limpa impulsiona demanda

A procura por sistemas de armazenamento vem crescendo à medida que a geração de energia solar e eólica avança no Brasil.

Segundo dados citados pela própria BYD, algumas regiões do país, especialmente o Nordeste, já registram períodos de excedente energético que podem chegar a 175% da produção necessária em determinados momentos.

Nesse cenário, as baterias estacionárias surgem como uma alternativa para armazenar esse excedente e utilizá-lo de forma mais eficiente.

BYD quer fortalecer cadeia produtiva nacional

Além da criação de empregos, a companhia afirma que pretende ampliar a participação de fornecedores e componentes produzidos no Brasil.

Atualmente, a BYD já atua no mercado brasileiro com veículos elétricos e híbridos, ônibus, caminhões, painéis solares e projetos de mobilidade urbana.

Com a futura fábrica de baterias, a empresa busca integrar geração, armazenamento e consumo de energia dentro de uma mesma estratégia de soluções sustentáveis.

“A BYD nasceu como uma empresa de tecnologia de baterias e o Brasil não é apenas um mercado consumidor, mas um parceiro de inovação e liderança”, destacou Alexandre Baldy.

A expectativa é que a decisão sobre o modelo da nova operação e sua localização seja divulgada após a conclusão das análises técnicas e regulatórias.