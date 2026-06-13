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ECONOMIA

Famoso supermercado anuncia fechamento e é substituído por gigante do varejo

Gigante comprou um pacote de 45 lojas pertencentes a outra empresa

Luiz Almeida
Por
Empresa está passando por mudanças
Empresa está passando por mudanças - Foto: Agência Brasil

Um tradicional supermercado do Brasil anunciou que está deixando de existir. O estabelecimento em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, fechou as portas.

A unidade do Supermercados Epa, localizada no centro da cidade, foi encerrada para dar lugar a uma nova operação dos Supermercados BH.

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A substituição da bandeira ocorre após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que a rede BH adquira um pacote de 45 lojas pertencentes ao Grupo DMA Distribuidora, transação que inclui o ponto comercial de Valadares. A reabertura oficial da loja com a nova marca foi realizada no dia 7 de junho.

Plano de expansão no varejo mineiro

A chegada a Governador Valadares faz parte de uma estratégia robusta de expansão dos Supermercados BH pelo território mineiro.

Com a adoção e a promoção de sua própria marca na localidade, a rede varejista promete intensificar a competição de mercado e diversificar a oferta de produtos na região.

A iniciativa atende a uma demanda direta dos consumidores locais por mais opções de compra e vantagens econômicas.

A expectativa é que a unidade passe a oferecer de forma ampla a linha de produtos próprios da rede, cujo modelo de negócios é focado na associação entre acessibilidade e qualidade.

O movimento de ampliação da marca não se restringe a Governador Valadares. O plano logístico e comercial dos Supermercados BH prevê a expansão de sua presença em outros municípios estratégicos de Minas Gerais, a exemplo de Nanuque, Alfenas e Viçosa.

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Tags

expansão de mercado Governador Valadares MInas Gerais supermercado Varejo

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