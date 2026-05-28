Tradicional rede de supermercados baiana anuncia fechamento de unidades

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O anúncio do fechamento da unidade do supermercado Rondelli em Poções, no sudoeste da Bahia, pegou moradores de surpresa e gerou preocupação na cidade. A informação foi divulgada na última quinta-feira, 14, e rapidamente repercutiu entre clientes e funcionários do estabelecimento.

Até o momento, a empresa não explicou oficialmente os motivos que levaram ao encerramento das atividades da loja.

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Fechamento aumenta preocupação na região

Com o encerramento da unidade, cresce a apreensão sobre os impactos econômicos e trabalhistas envolvendo a rede supermercadista na região sudoeste da Bahia. Isso porque esta não é a primeira loja do grupo a fechar as portas recentemente.

Uma unidade localizada na Avenida Crescêncio Silveira, em Vitória da Conquista, também já havia encerrado as atividades anteriormente, aumentando ainda mais a preocupação entre moradores e trabalhadores.

Funcionários podem ser afetados

O fechamento da loja em Poções pode atingir diretamente dezenas de funcionários que trabalhavam no estabelecimento. Nas redes sociais, moradores lamentaram a situação e demonstraram preocupação com o aumento do desemprego no município.

Considerado um dos supermercados tradicionais da cidade, o Rondelli fazia parte da rotina de muitos moradores e era um dos pontos comerciais conhecidos pela população local.

Empresa ainda não detalhou próximos passos

Enquanto clientes aguardam novos posicionamentos da empresa, ainda não existe confirmação oficial sobre possíveis remanejamentos de funcionários ou sobre a data definitiva para o encerramento das atividades.

A notícia também reacendeu debates sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor comercial em cidades do interior baiano.