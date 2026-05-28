ECONOMIA
Fábrica de biotecnologia em Alagoinhas atrai R$ 16 milhões e gerará 350 empregos
Cidade inicia nova era de industrialização na Bahia
A cidade de Alagoinhas, no nordeste do estado, deu um novo passo para se tornar um dos eixos de industrialização da Bahia. Conhecida como a "capital de cerveja", a cidade assinou um acordo com a Biofor Indústria Biotecnológica para a instalação de uma nova fábrica.
O projeto prevê um investimento de R$ 16 milhões nos próximos três anos e deve movimentar a economia local, integrando o novo parque tecnológico da região.
A fábrica será construída em uma área cedida pelo município, contando também com incentivos fiscais da prefeitura para agilizar as obras.
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Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Deraldo Carlos, o investimento diversifica a economia da cidade, que já é forte na indústria tradicional, inserindo-a no mercado de alta tecnologia.
A vereadora Juci Cardoso também celebrou o momento, classificando-o como histórico: "Alagoinhas vira uma referência nacional na produção de cosméticos, biofármacos, ciência e tecnologia".
Geração de empregos
A chegada da nova fábrica vai gerar 350 novos empregos, entre vagas diretas e indiretas na cidade. No acordo, a gestão municipal selecionou a prioridade para a seleção de vagas da seguinte forma:
- 80% das vagas serão destinadas exclusivamente a trabalhadores de Alagoinhas.
- 3% das vagas serão reservadas para jovens que buscam o primeiro emprego.
"O nosso plano não se resume a trazer empresas, mas fazer com que o desenvolvimento econômico se traduza em emprego de qualidade e renda para quem vive aqui", destacou o prefeito Gustavo Carmo.
Tecnologia e cosméticos
Em Alagoinhas, a nova unidade industrial e laboratorial vai focar em duas grandes áreas:
- Saúde: desenvolvimento de tecnologias para vacinas e diagnósticos rápidos de doenças como dengue, zika e chikungunya.
- Cosméticos: produção de cosméticos de alta qualidade.
Já o CEO da Biofor, Mujin Kim, explicou a escolha da cidade para a instalação da fábrica. "O cosmético coreano é um sucesso mundial e o segredo disso está na qualidade da água. Alagoinhas tem a água mais pura do Brasil. Por isso nós estamos aqui”.
Agricultura familiar e pequenos negócios
Um dos acordos firmados entre a prefeitura e o empreendimento leva em conta a utilização de matéria-prima produzida pela comunidade local, a exemplo da mangaba, aroeira, juazeiro e maracujá do mato.
Os produtos serão adquiridos com os agricultores familiares locais e comunidades quilombolas do Litoral Norte e Agreste da Bahia.
Além disso, a estrutura vai incentivar o empreendedorismo local através do apoio a startups (novas empresas de tecnologia) que queiram criar soluções inovadoras na região.
Conheça a Biofor
A Biofor atua na criação e produção de extratos vegetais e fórmulas para cosméticos e remédios naturais. A empresa segue as seguintes frentes de trabalho: O trabalho da empresa se divide em três frentes:
- Pesquisa e desenvolvimento científico.
- Produção de remédios e produtos naturais (biofármacos).
- Prestação de serviços, testes e consultorias para universidades e outras empresas do setor farmacêutico.