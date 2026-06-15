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Gigante automotivo fecha fábrica no Brasil após quase 30 anos

Unidade responsável por mais de 1 milhão de Corollas encerra atividades em junho

Iarla Queiroz
Por
Montadora japonesa fecha histórica fábrica em São Paulo
Montadora japonesa fecha histórica fábrica em São Paulo - Foto: Toyota/Divulgação

A Toyota confirmou o encerramento definitivo das atividades de sua fábrica em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A unidade deixará de operar no próximo dia 30 de junho, colocando um ponto final em quase 30 anos de funcionamento e em uma trajetória que marcou a história da indústria automobilística brasileira.

Conhecida por ser uma das principais bases da montadora no país, a planta ficou responsável pela produção de mais de 1 milhão de unidades do Corolla e também ganhou destaque por fabricar os primeiros veículos híbridos flex do mundo.

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Produção será concentrada em Sorocaba

O fechamento da unidade faz parte de uma reestruturação industrial da Toyota no Brasil. A estratégia prevê a transferência da produção do Corolla Sedan para o complexo industrial da empresa em Sorocaba, também no interior paulista.

Segundo a montadora, a mudança tem como objetivo concentrar as operações em um único polo produtivo, aumentando a eficiência operacional, reduzindo custos logísticos e atendendo metas globais ligadas à sustentabilidade e à eletrificação da frota.

Apesar da desativação da fábrica de Indaiatuba, a Toyota afirma que não pretende reduzir sua presença no país.

Investimento bilionário no Brasil

A reorganização está inserida em um plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela fabricante para o mercado brasileiro até 2030.

Os recursos serão destinados à expansão do complexo de Sorocaba, incluindo a construção de uma segunda unidade voltada para a fabricação de novos modelos e veículos equipados com tecnologia híbrida.

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O que acontecerá com os funcionários?

A fábrica de Indaiatuba chegou a reunir cerca de 1,5 mil trabalhadores. Para minimizar os impactos da mudança, a Toyota firmou um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos ainda em 2024, quando o plano de transição foi apresentado.

De acordo com o presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio, a estrutura em Sorocaba tem capacidade para absorver todos os funcionários que optarem pela transferência.

A expansão da unidade já impulsionou a abertura de vagas na região. Segundo a montadora, quase dois mil empregos foram disponibilizados durante esse processo.

Além disso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba estima que a consolidação do polo automotivo poderá gerar mais de 8 mil postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas.

Veja quais são as opções oferecidas aos trabalhadores

O acordo firmado entre a empresa e o sindicato prevê condições diferentes para os funcionários afetados pelo encerramento das atividades em Indaiatuba.

Quem optou pelo desligamento

Os trabalhadores que decidiram deixar a empresa terão direito a um pacote de indenização equivalente a 45 salários.

Quem aceitou a transferência

Os funcionários transferidos para Sorocaba contarão com estabilidade no emprego até julho de 2029.

Incentivos financeiros

Os trabalhadores que aceitaram a transferência, mas mantiveram residência na mesma cidade, receberam dois salários adicionais e um bônus de R$ 15 mil.

Já aqueles que decidiram mudar de município para atuar na nova unidade receberam um incentivo correspondente a 2,4 salários.

Mudança encerra capítulo histórico

Inaugurada em 1998, a fábrica de Indaiatuba foi a segunda unidade da Toyota instalada no Brasil e se tornou uma das mais importantes da operação da montadora no país.

Com o encerramento das atividades, a empresa encerra um ciclo histórico na cidade e concentra seus esforços no projeto de expansão industrial em Sorocaba, considerado estratégico para os próximos anos.

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