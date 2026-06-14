Carro elétrico mais barato do Brasil custa R$ 69.990 e muda de nome

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A importadora E-Motors havia lançado dois compactos de origem chinesa sob as alcunhas de EV2 e EV3 neste ano. No entanto, os nomes já estavam registrados pela marca coreana Kia, que acionou a empresa na Justiça.

Com o imbróglio, a E-Motors alterou os batismos: o EV2 passou a se chamar Emova Easy, enquanto o EV3 virou Emova Urban.

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Com a nova nomenclatura oficializada, o Emova Easy assume o posto de elétrico mais acessível do país, tabelado em R$ 69.990 em versão única.

O hatch compacto é homologado para quatro ocupantes e vem equipado com uma bateria de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) de 15,9 kWh, que garante autonomia de até 201 km, de acordo com os dados da fabricante.

Seu motor gera 30 kW (equivalente a 40,8 cv de potência) e torque de 8,6 kgfm, com velocidade máxima limitada em 100 km/h.

Equipamentos e opcionais dos compactos nos carros

Para viabilizar o preço competitivo, o Emova Easy aposta em uma lista de itens de série simplificada, contendo ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, travas e vidros elétricos, além dos freios ABS obrigatórios.

Equipamentos como central multimídia, painel digital, câmeras de ré e 360º, assistentes de condução, controle eletrônico de estabilidade, sistema de partida sem chave e suporte para carregamento rápido (DC) são oferecidos apenas como pacotes opcionais.

Já o irmão maior, Emova Urban, tem espaço homologado para cinco pessoas e preço fixado em R$ 99.990. O modelo conta com bateria LFP expandida para 30,2 kWh, elevando a autonomia para 330 km.

O motor elétrico também ganha fôlego, subindo para 50 kW (cerca de 68 cv) e 12,7 kgfm de torque, com velocidade final de 110 km/h. Os itens de série e o pacote de opcionais seguem o mesmo padrão simples do modelo de entrada.

Ambos os veículos têm como foco principal o atendimento a frotistas e autoescolas, embora estejam disponíveis para pessoas físicas. As vendas ocorrem diretamente pelo site oficial da importadora ou via canais de atendimento no WhatsApp.

Expansão da linha com sedã e SUV

Aproveitando a estreia da linha Emova, a E-Motors expandiu seu portfólio no Brasil com o desembarque de mais dois modelos elétricos: o sedã médio Elight e o SUV Ewind.

Os preços dessas variantes de maior valor agregado ainda não foram divulgados pela empresa.

Elight: Direcionado ao consumidor comum que busca maior nível tecnológico, o sedã traz bateria de 56,3 kWh com autonomia de até 501 km. O motor elétrico entrega 224 cv de potência e torque de 21,4 kgfm, alcançando a máxima de 140 km/h.

Ewind: Posicionado no topo da gama da importadora, o SUV compartilha o mesmo motor de 224 cv do sedã, mas possui velocidade limite superior, de 160 km/h. Sua bateria de 70,4 kWh eleva a autonomia para até 520 km.

A lista de equipamentos de série do Elight e do Ewind inclui computador de bordo, direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, airbags, freios ABS e bancos revestidos em couro sintético.