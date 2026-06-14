Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Carro elétrico mais barato do Brasil custa R$ 69.990 e muda de nome

Empresa enfrentou problema com a marca Kia

Luiz Almeida
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carro elétrico mais barato do Brasil custa R$ 69.990 e muda de nome
Foto: Divulgação

A importadora E-Motors havia lançado dois compactos de origem chinesa sob as alcunhas de EV2 e EV3 neste ano. No entanto, os nomes já estavam registrados pela marca coreana Kia, que acionou a empresa na Justiça.

Com o imbróglio, a E-Motors alterou os batismos: o EV2 passou a se chamar Emova Easy, enquanto o EV3 virou Emova Urban.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a nova nomenclatura oficializada, o Emova Easy assume o posto de elétrico mais acessível do país, tabelado em R$ 69.990 em versão única.

O hatch compacto é homologado para quatro ocupantes e vem equipado com uma bateria de Lítio-Ferro-Fosfato (LFP) de 15,9 kWh, que garante autonomia de até 201 km, de acordo com os dados da fabricante.

Seu motor gera 30 kW (equivalente a 40,8 cv de potência) e torque de 8,6 kgfm, com velocidade máxima limitada em 100 km/h.

Equipamentos e opcionais dos compactos nos carros

Para viabilizar o preço competitivo, o Emova Easy aposta em uma lista de itens de série simplificada, contendo ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, travas e vidros elétricos, além dos freios ABS obrigatórios.

Leia Também:

AUTOS

Nissan Frontier 2026 no Brasil: preços, versões e o que mudou
Nissan Frontier 2026 no Brasil: preços, versões e o que mudou imagem

BRIGA PELO TOPO

Ford Ranger tem descontos de R$ 70 mil e bate preço de picape da Fiat
Ford Ranger tem descontos de R$ 70 mil e bate preço de picape da Fiat imagem

PERFORMANCE E FICHA TÉCNICA

Novo Mitsubishi Eclipse EV: tecnologia Nissan Leaf redefine o SUV
Novo Mitsubishi Eclipse EV: tecnologia Nissan Leaf redefine o SUV imagem

Equipamentos como central multimídia, painel digital, câmeras de ré e 360º, assistentes de condução, controle eletrônico de estabilidade, sistema de partida sem chave e suporte para carregamento rápido (DC) são oferecidos apenas como pacotes opcionais.

Já o irmão maior, Emova Urban, tem espaço homologado para cinco pessoas e preço fixado em R$ 99.990. O modelo conta com bateria LFP expandida para 30,2 kWh, elevando a autonomia para 330 km.

O motor elétrico também ganha fôlego, subindo para 50 kW (cerca de 68 cv) e 12,7 kgfm de torque, com velocidade final de 110 km/h. Os itens de série e o pacote de opcionais seguem o mesmo padrão simples do modelo de entrada.

Ambos os veículos têm como foco principal o atendimento a frotistas e autoescolas, embora estejam disponíveis para pessoas físicas. As vendas ocorrem diretamente pelo site oficial da importadora ou via canais de atendimento no WhatsApp.

Expansão da linha com sedã e SUV

Aproveitando a estreia da linha Emova, a E-Motors expandiu seu portfólio no Brasil com o desembarque de mais dois modelos elétricos: o sedã médio Elight e o SUV Ewind.

Os preços dessas variantes de maior valor agregado ainda não foram divulgados pela empresa.

  • Elight: Direcionado ao consumidor comum que busca maior nível tecnológico, o sedã traz bateria de 56,3 kWh com autonomia de até 501 km. O motor elétrico entrega 224 cv de potência e torque de 21,4 kgfm, alcançando a máxima de 140 km/h.
  • Ewind: Posicionado no topo da gama da importadora, o SUV compartilha o mesmo motor de 224 cv do sedã, mas possui velocidade limite superior, de 160 km/h. Sua bateria de 70,4 kWh eleva a autonomia para até 520 km.

A lista de equipamentos de série do Elight e do Ewind inclui computador de bordo, direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, airbags, freios ABS e bancos revestidos em couro sintético.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

carro elétrico carros acessíveis Emova Easy mobilidade elétrica transporte sustentável

Relacionadas

Mais lidas