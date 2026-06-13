Novo Mitsubishi Eclipse EV: tecnologia Nissan Leaf redefine o SUV

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Chega ao mercado o Mitsubishi Eclipse EV. Fruto da integração dentro da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o modelo resgata o icônico nome "Eclipse" — que já transitou de cupê esportivo para o SUV Eclipse Cross — para posicioná-lo agora como um protagonista no segmento de veículos 100% elétricos.

Projetado estrategicamente para competir no mercado global de SUVs compactos, o novo Eclipse EV utiliza a plataforma modular de veículos elétricos da Nissan, a mesma que sustenta o renomado Nissan Leaf, garantindo uma base técnica testada, robusta e eficiente.

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Performance e ficha técnica

Novo Mitsubishi Eclipse EV - Foto: Divulgação Mitsubishi

O Eclipse Sportback EV chega equipado com a tecnologia de propulsão elétrica da Nissan. Embora os números oficiais exatos para a versão Mitsubishi ainda possam variar conforme o pacote de acabamento, a engenharia foca na agilidade urbana com eficiência energética.

Motorização : sistema de propulsão elétrica síncrona, focada em torque instantâneo e entregas de potência linear.

: sistema de propulsão elétrica síncrona, focada em torque instantâneo e entregas de potência linear. Dinâmica : a plataforma CMF-EV permite uma distribuição de peso otimizada, com as baterias alocadas no assoalho (centro de gravidade baixo), o que confere ao SUV uma estabilidade superior em curvas, honrando o "sobrenome" Eclipse.

Autonomia e baterias

Um dos grandes trunfos desta parceria é o acesso à tecnologia de baterias de alta densidade energética.

Capacidade : espera-se o uso do conjunto de 75 kWh como opção topo de linha, permitindo autonomias que podem ultrapassar os 450–480 km (estimativas baseadas no ciclo WLTP/EPA da plataforma compartilhada).

: espera-se o uso do conjunto de 75 kWh como opção topo de linha, permitindo autonomias que podem ultrapassar os 450–480 km (estimativas baseadas no ciclo WLTP/EPA da plataforma compartilhada). Carregamento : o sistema é compatível com carregamento rápido em corrente contínua (DC), projetado para recuperar de 10% a 80% da carga em cerca de 30 minutos, ideal para viagens intermunicipais.

Software e conectividade

Novo Mitsubishi Eclipse EV - Foto: Divulgação Mitsubishi

O "DNA Nissan" traz uma central de infoentretenimento de última geração:

Interface : telas de alta resolução (12,3" a 14,3") que integram o sistema de gestão de energia, navegação otimizada para rotas com carregadores e conectividade plena.

: telas de alta resolução (12,3" a 14,3") que integram o sistema de gestão de energia, navegação otimizada para rotas com carregadores e conectividade plena. Segurança (ADAS) : o modelo será equipado com o conjunto completo de assistência à condução, incluindo frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e controle de cruzeiro adaptativo, essenciais para o padrão de segurança automotiva global de 2026/2027.

Estrutura de preços

Versão de entrada (bateria de 52 kWh) : estimada entre US$ 38.000 e US$ 40.000. Este modelo é focado em eficiência urbana e frotistas, oferecendo o essencial da tecnologia de conectividade e segurança da aliança, com uma autonomia otimizada para o dia a dia.

Versão intermediária (bateria de 75 kWh ): estimada entre US$ 41.000 e US$ 45.000. É a configuração mais aguardada para o mercado de varejo, equilibrando a autonomia estendida necessária para viagens e um pacote de equipamentos que inclui assistentes de condução mais sofisticados e acabamento interno aprimorado.

): estimada entre US$ 41.000 e US$ 45.000. É a configuração mais aguardada para o mercado de varejo, equilibrando a autonomia estendida necessária para viagens e um pacote de equipamentos que inclui assistentes de condução mais sofisticados e acabamento interno aprimorado. Versão AWD (topo de linha / tração integral) : com valores projetados entre US$ 46.000 e US$ 50.000. Esta versão utiliza dois motores elétricos para garantir maior aderência e performance, posicionando-se como a opção definitiva para quem busca a robustez característica da linhagem Mitsubishi aplicada à nova era elétrica.

Vem para Brasil?

Por enquanto, a Mitsubishi Motors North America concentrou o anúncio oficial no mercado norte-americano. No Brasil, a operação da marca é gerida pelo Grupo HPE, que mantém uma estratégia distinta, focada atualmente na robustez dos modelos 4x4, como a linha L200 e Pajero, além do Eclipse Cross híbrido/combustão.