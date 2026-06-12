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Novo Nissan Kicks: veja preços, versões e ficha técnica completa
SUV da Nissan chega em nova geração com motor turbo, design futurista e muita tecnologia
Totalmente renovado, o novo Nissan Kicks 2026 da marca japonesa deixou para trás o conjunto mecânico aspirado e adotou uma proposta moderna, focada em eficiência, tecnologia de ponta e um design disruptivo que promete brigar diretamente pela liderança do segmento contra rivais como T-Cross, Creta e HR-V.
O que mudou no novo Kicks?
A grande estrela da nova geração é a plataforma CMF-B, que trouxe um ganho significativo em espaço interno e rigidez estrutural. Visualmente, o modelo abandonou as linhas arredondadas e adotou um design mais retilíneo e imponente, com faróis afilados e uma grade frontal que confere ar futurista.
Sob o capô, a Nissan finalmente equipou o modelo com o motor 1.0 Turbo flex, acoplado a um câmbio automático de dupla embreagem (DCT) de 6 marchas. Essa combinação entrega mais agilidade nas retomadas e um comportamento dinâmico superior ao da geração anterior.
Versões e preços
A gama do novo Nissan Kicks 2026 é composta por quatro versões principais, com foco em atender diferentes perfis de consumidores:
- Sense 220T: a partir de R$ 168.690
- Advance 220T: a partir de R$ 179.990
- Exclusive 220T: a partir de R$ 187.190
- Platinum 220T: a partir de R$ 199.000
Os valores podem variar de acordo com a região e promoções vigentes nas concessionárias.
Ficha técnica
Desempenho e Motorização
- Motor: 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas, com injeção direta de combustível.
- Potência máxima: 125 cv (Etanol) / 120 cv (Gasolina).
- Torque máximo: 22,4 kgfm (Etanol) / 20,4 kgfm (Gasolina).
- Transmissão: automática de dupla embreagem (DCT) de 6 marchas.
- Tração: dianteira.
- Combustível: flex (Etanol ou Gasolina).
Dimensões e capacidades
- Comprimento total: 4.365 mm.
- Largura: 1.780 mm.
- Altura: 1.625 mm.
- Distância entre-eixos: 2.655 mm.
- Porta-malas: 470 litros (capacidade de carga ampliada em relação à geração anterior).
- Tanque de combustível: 48 litros.
- Peso em ordem de marcha: Aproximadamente 1.250 kg (pode variar conforme a versão).
Suspensão e direção
- Direção: elétrica com assistência variável.
- Suspensão dianteira: independente, tipo McPherson.
- Suspensão traseira: eixo de torção.
- Freios: discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.
- Rodas e pneus: rodas de liga leve aro 17" ou 19" (conforme a versão), com pneus de perfil otimizado para economia de combustível.
Tecnologia e segurança
- Multimídia: Central Nissan Connect com tela touch de 12,3 polegadas e conectividade sem fios (Apple CarPlay e Android Auto).
- Painel: Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas (versões topo de linha).
- Assistência ao condutor: Sistema ProPILOT, incluindo frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e assistente de manutenção de faixa.
- Visibilidade: Câmera 360° inteligente com visão periférica para manobras de estacionamento.
- Segurança passiva: Pacote completo de airbags (frontais, laterais e de cortina) e controle de estabilidade e tração.