Novo Nissan Kicks: veja preços, versões e ficha técnica completa

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Totalmente renovado, o novo Nissan Kicks 2026 da marca japonesa deixou para trás o conjunto mecânico aspirado e adotou uma proposta moderna, focada em eficiência, tecnologia de ponta e um design disruptivo que promete brigar diretamente pela liderança do segmento contra rivais como T-Cross, Creta e HR-V.

O que mudou no novo Kicks?

Nissan Kicks 2026 - Foto: Divulgação Nissan

A grande estrela da nova geração é a plataforma CMF-B, que trouxe um ganho significativo em espaço interno e rigidez estrutural. Visualmente, o modelo abandonou as linhas arredondadas e adotou um design mais retilíneo e imponente, com faróis afilados e uma grade frontal que confere ar futurista.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sob o capô, a Nissan finalmente equipou o modelo com o motor 1.0 Turbo flex, acoplado a um câmbio automático de dupla embreagem (DCT) de 6 marchas. Essa combinação entrega mais agilidade nas retomadas e um comportamento dinâmico superior ao da geração anterior.

Versões e preços

Nissan Kicks 2026 - Foto: Divulgação Nissan

A gama do novo Nissan Kicks 2026 é composta por quatro versões principais, com foco em atender diferentes perfis de consumidores:

Sense 220T : a partir de R$ 168.690

: a partir de R$ 168.690 Advance 220T : a partir de R$ 179.990

: a partir de R$ 179.990 Exclusive 220T : a partir de R$ 187.190

: a partir de R$ 187.190 Platinum 220T : a partir de R$ 199.000

Os valores podem variar de acordo com a região e promoções vigentes nas concessionárias.

Ficha técnica

Desempenho e Motorização

Motor : 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas, com injeção direta de combustível.

: 1.0 Turbo, 3 cilindros, 12 válvulas, com injeção direta de combustível. Potência máxima : 125 cv (Etanol) / 120 cv (Gasolina).

: 125 cv (Etanol) / 120 cv (Gasolina). Torque máximo : 22,4 kgfm (Etanol) / 20,4 kgfm (Gasolina).

: 22,4 kgfm (Etanol) / 20,4 kgfm (Gasolina). Transmissão : automática de dupla embreagem (DCT) de 6 marchas.

: automática de dupla embreagem (DCT) de 6 marchas. Tração : dianteira.

: dianteira. Combustível : flex (Etanol ou Gasolina).

Dimensões e capacidades

Nissan Kicks 2026 - Foto: Divulgação Nissan

Comprimento total : 4.365 mm.

: 4.365 mm. Largura : 1.780 mm.

: 1.780 mm. Altura : 1.625 mm.

: 1.625 mm. Distância entre-eixos : 2.655 mm.

: 2.655 mm. Porta-malas : 470 litros (capacidade de carga ampliada em relação à geração anterior).

: 470 litros (capacidade de carga ampliada em relação à geração anterior). Tanque de combustível : 48 litros.

: 48 litros. Peso em ordem de marcha : Aproximadamente 1.250 kg (pode variar conforme a versão).

Suspensão e direção

Direção : elétrica com assistência variável.

: elétrica com assistência variável. Suspensão dianteira : independente, tipo McPherson.

: independente, tipo McPherson. Suspensão traseira : eixo de torção.

: eixo de torção. Freios : discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.

: discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Rodas e pneus : rodas de liga leve aro 17" ou 19" (conforme a versão), com pneus de perfil otimizado para economia de combustível.

Tecnologia e segurança

Nissan Kicks 2026 - Foto: Divulgação Nissan